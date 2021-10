Centenars de persones han sortit al carrer aquest dissabte a Perpinyà per protestar contra el bloqueig per part de l'Ajuntament en el projecte de col·legi-liceu que vol tirar endavant La Bressola. Els manifestants han carregat contra el govern de l'ultradretà Louis Aliot que ha impedit la compra del monestir de Santa Clara, on havia d'anar el nou centre d'ensenyança en català, fent ús del dret a retracte.

Els manifestants hi veuen un "atac directe al català" i demanen a la justícia francesa que els doni empara a través dels dos recursos que han presentat. "L'Ajuntament hauria d'estar orgullós que Perpinyà tingui un col·legi-liceu en català, com a Baiona el tenen en basc", diu la directora general de la Bressola, Eva Bertrana.