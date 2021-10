El darrer ple de l’Ajuntament de Palau-saverdera va aprovar inicialment el projecte de millora del pati de l’escola Martí Inglés, que contempla diverses mesures per reduir el pendent que hi ha al pati de baix i evitar que la pista poliesportiva s’ompli de terra cada vegada que plou. També contempla la plantació d’arbres per aconseguir més zones d’ombra. Els treballs estan pressupostats amb un import de 114.295,61 euros.

L’alcaldessa, Isabel Cortada, explica que ja fa anys que l’Ajuntament és conscient dels problemes que presenta el pati i que les millores que ara es projecten «s’assenyalen com a necessàries en una auditoria recent en matèria de riscos laborals».

Cortada diu que l’equip de govern vol tenir el projecte aprovat per poder-lo executar tan bon punt s’aconsegueixi el finançament i que continuaran amb el departament d’Educació per tal d’aconseguir aquests diners.