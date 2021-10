La planificació educativa és una de les prioritats de l’agenda de treball de l’Àrea d’Educació de l’Ajuntament de Figueres. L’objectiu és complir amb el compromís municipal d’atendre i donar cobertura a totes les necessitats educatives de la ciutat, ja sigui des de l’àmbit dels equipaments com des del vessant estrictament formatiu i també de gestió. El primer pas endavant en aquesta línia de treball s’ha fet en la reunió de l’últim Consell Escolar Municipal, ja que s’ha aconseguit el consens per crear una comissió dedicada exclusivament a valorar les necessitats que té la ciutat, buscar estratègies efectives i planificar, tant a curt com a llarg termini.

El regidor d’Educació, Josep Alegrí, ha explicat que la comissió està formada per un grup de persones d’allò més heterogeni per tal que tothom hi pugui fer aportacions: hi ha els directors de totes les escoles i instituts de Figueres, tant públics com concertats; a més de representants de les llars d’infants, de l’Escola d’Adults, de l’Escola Oficial d’Idiomes i de les famílies d’alumnes. Aquest nou òrgan s’ha batejat amb el nom de Comissió de Planificació Educativa de la Ciutat de Figueres. «Entre tots, hem de fer una reflexió i buscar acords per decidir cap a on volem que vagi la ciutat en matèria educativa», ha dit Josep Alegrí.

Martí Fonalleras

Per desenvolupar el projecte de planificació educativa a Figueres, la comissió compta, a més, amb el suport, l’orientació i l’assessorament de Martí Fonalleras, fins fa poc director dels Serveis Territorials del Departament d’Educació a Girona. L’Ajuntament ha considerat que l’expertesa en el món educatiu de Martí Fonalleras pot ajudar a trobar les estratègies necessàries per assolir els acords que consensuï el nou òrgan de planificació.

Plantejaments

«Hi ha molts temes importants a tractar, sobre els quals s’han de prendre decisions importants, com ara, si volem convertir-nos en un referent de la formació professional, quina és l’oferta de cicles que més interessa i com ho hem de fer per demanar-los? O, un altre tema, hi ha d’haver alguna escola o algun institut més a Figueres? Hi hauria d’haver un institut-escola? Cal potenciar d’alguna manera l’Oficina Municipal d’Escolarització com a eina cabdal per a la gestió educativa? La llista és llarga», ha exposat el regidor d’Educació, el qual veu crucial que els professionals del món educatiu puguin contribuir amb la seva experiència a la comissió.

«Si som capaços de signar un document amb uns acords mínims que puguin passar pel ple i que es puguin desenvolupar els pròxims anys, per exemple, ja haurem aconseguit una cosa que no ha existit mai a Figueres», ha manifestat el responsable d’Educació.