L'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, s'ha reunit aquest dimecres, 6 d'octubre, amb Quim Salvi, rector de la universitat de Girona, i Sílvia Llach, la vicerectora de Territori. També ha assistit a la reunió Javi Martín, membre del seu equip.

La trobada ha tingut com a tema central la relació de la UdG amb la ciutat de Figueres. Les dues parts han fet un repàs als projectes actuals que la universitat té presents en el territori, com són els Projectes d'especialització i competitivitat territorial (PECT) o la formació a la Fundació Salut Empordà, però sobretot ha servit «per posar els fonaments per enfortir els vincles», segons ha informat l'Ajuntament de Figueres. «Aquest fet ha de permetre fer més present la universitat, en formació i recerca, en el teixit social i econòmic de la ciutat», hi ha afegit.

Amb motiu de la reunió, l’alcaldessa ha plantejat quins són els sectors econòmics que poden ser pilar d’una transformació social i econòmica. Ha destacat «la salut, la logística i els transports, el desenvolupament sostenible i el sector agroalimentari». «A aquests sectors s’hi vol agregar la recerca i la formació universitària per aconseguir generar més valor afegit», ha exposat l'Ajuntament en un comunicat de premsa, en el qual també ha avançat que «s’ha pres el compromís d’analitzar la implantació de formació de postgrau en alguns d’aquests àmbits, així com explorar més mesures per vincular l’activitat dels grups de recerca, avançant en la creació de projectes amb impacte territorial o la captació de fons europeus».

Per últim, s’ha posat de relleu l’interès de la Universitat per impulsar amb Figueres, com a nucli central, la cooperació transfronterera amb la Catalunya Nord. L’alcaldessa, la vicerectora i el rector s’han compromès a estudiar la materialització d’un projecte compartit per esdevenir una referència a escala europea en l’estudi i l’impuls de les relacions transfrontereres.