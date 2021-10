L’Aula Gastronòmica de Roses inicia la seva trajectòria com a centre formatiu amb el curs de cuina per a joves que tindrà lloc fins al proper 29 de novembre. Els nou joves inscrits rebran classes troncals i sessions específiques de cuina i sala a càrrec de l’Escola d’Hostaleria de l’Alt Empordà, a més de rebre assessorament laboral personalitzat.

El curs, organitzat conjuntament per la Cambra de Comerç de Girona, l’Escola de Noves Oportunitats AFPAE i l’Ajuntament, s’adreça a joves d’entre 16 i 29 anys que en l’actualitat no es troben ni estudiant ni treballant i que estan inscrits al Sistema de Garantia Juvenil. Ofereix un total de 155 h de formació i es planteja com una activitat dinàmica i motivadora, amb una primera part de formació troncal sobre ocupabilitat i habilitats socials, i una segona de caràcter més específic, on s’impartiran classes de cuina i sala. A més, els participants també comptaran amb un seguiment individualitzat sobre la seva experiència actual, currículum i objectius laborals.

Fèlix Llorens, regidor de Promoció Econòmica, ha donat la benvinguda als participants del curs, juntament amb l’equip docent i representants de la Cambra de Comerç de Girona. Llorens ha destacat que l’Aula Gastronòmica permet dur fins a Roses una oferta formativa "d’un sector que és de gran importància per al municipi" i que "fins ara no comptava amb un espai òptim". D’aquesta manera, Llorens assegura que volen contribuir a què els joves puguin formar-se i incorporar-se com a cuiners o personal de sala en els restaurants de la vila, amb la millor preparació. "Iniciem doncs una nova etapa i sumem a l’Aula la vessant formativa, una altra de les funcions per a la qual vas ser creada, a més d’acollir altres activitats com la realització de tallers per a la ciutadania, xerrades i presentacions, o sessions d’experimentació i creació per als professionals del sector", afegeix.

L’Aula Gastronòmica compta amb un espai total de prop de 100 m2 dotat de cuina equipada i zona de tast, una pantalla de projecció amb càmera zenital per a la gravació de l’àrea de treball, i de graderia per a l’alumnat i públic, que permet la màxima visibilitat de les elaboracions culinàries.