Gerard Holgueras, figuerenc de 32 anys, es va formar a l’Escola d’Hostaleria de Girona. Assegura que la seva professió es caracteritza per ser una evolució constant, ja que va iniciar-se com a cuiner, però en el seu vessant docent es va especialitzar en pastisseria i postres de restaurants. Ara, la seva funció té més a veure amb la responsabilitat organitzativa de l’Escola d’Hostaleria de Figueres.

Com defineix l’organització de l’Escola d’Hostaleria?

Els tres cicles formatius de grau mitjà són de Cuina i Gastronomia; Serveis en restauració, i Fleca, pastisseria i confiteria. I també impartim el cicle formatiu de grau superior de Direcció en cuina, que és Dual. Nosaltres diem que l’escola és un transatlàntic en molts sentits. El professorat i l’alumnat som un equip molt cohesionat. La proximitat entre els alumnes i els professors ens identifica. Som una família i hi ha molt bon ambient en tots els cicles. I hi ha una molt bona organització sobretot en el tractament del producte, perquè tot és fresc.

Els estudis que es cursen aquí són molt pràctics.

Sens dubte. I nosaltres els donem un valor afegit, una diferenciació, de treballar les dinàmiques per projectes. Tots els mòduls formatius tenen un fil conductor transversal perquè vagin per un únic camí. A vegades, aquest camí no el coneixem ni nosaltres, tot depèn del grup que tens. L’any passat, per exemple, vam tirar endavant el gastrobar amb el cicle de Direcció en Cuina. L’alumnat estava tan entusiasmat amb aquest projecte que, fins i tot, va idear la creació d’una pàgina web i també la participació en un programa de ràdio. I aquest any ho hem reprès, amb els alumnes de 2n de grau mitjà.

Com es visibilitzen els projectes que emprenen?

Sobretot a través de les xarxes socials. Estem fent molta difusió perquè se sàpiga què fem aquí, perquè l’Escola d’Hostaleria és una escola oberta a tota la ciutat i volem que sigui un referent a la comarca.

S’han complert les expectatives de matrícula aquest curs?

Estem contents perquè hi ha hagut un increment d’alumnes matriculats. Ara estem al voltant dels 120 alumnes de cicles formatius. Per a nosaltres, és molt gratificant que hagi estat així perquè és el resultat d’una feina que fem al llarg d’aquests últims quatre anys, principalment. Com et deia, hem fet molta campanya de difusió a les xarxes socials.

De quines zones ve l’alumnat, sobretot?

Tenim alumnes que venen de diferents llocs, no només de Figueres. N’hi ha de Cadaqués, de Roses i, fins i tot, d’Olot, Banyoles i Santa Coloma de Farners. Des que es va començar a portar el pes de la gestió de l’escola des de l’Institut Olivar Gran crec que es va produir un canvi important en positiu.