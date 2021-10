La mobilitat internacional és un dels trets que identifiquen la formació pràctica de l’alumnat en els cicles de l’Escola d’Hostaleria de Figueres. Aquests mateixos dies, per exemple, un grup de sis estudiants i dues professores es troba a la ciutat italiana de Lipari per conèixer de primera mà la producció d’aliments artesanals, com els formatges, l’oli o el pa.

Aquesta iniciativa, en la qual participen joves de segon del CFGM de Cuina i Gastronomia i de Fleca, pastisseria i confiteria, s’anomena KA2. A banda de l’Escola d’Hostaleria de l’Institut Olivar Gran, també hi estan associats tres centres més: de Leioa, al País Basc; de Bayreuth, a Alemanya, i de Lipari, a Itàlia. A finals d’octubre, serà l’Olivar Gran l’amfitrió d’aquestes trobades internacionals.

La coordinadora de mobilitat de l’Escola d’Hostaleria de Figueres, Virgínia García, explica que ja fa dos anys que es va formalitzar l’associació entre aquests quatre instituts. «Intentes trobar un tema en comú que interessa tothom. En aquest cas, és el menjar i, per això, el nom del projecte és Food connecting people», comenta Virgínia García. L’alumna de Serveis en restauració Adama Mballow el curs passat va viatjar a Alemanya per participar en aquest mateix projecte i diu que, per a ella, va ser «una molt bona oportunitat» per conèixer una fàbrica de galetes i una altra de cervesa.

Una altra forma d’accedir a una formació pràctica a l’estranger és a través del projecte KA1. Aquesta mateixa setmana, de fet, tornen dues alumnes que han estat aprenent en empreses de Tolosa de Llenguadoc. En aquest cas, l’Olivar Gran té conveni amb dos instituts francesos, amb un de polonès i amb un de Portugal. «L’alumne pot fer una estada d’un mes, que vindrien a ser unes cent hores de pràctiques, a l’estranger», anota Virgínia García, la qual ha volgut subratllar que aquesta formació internacional als estudiants «no els costa diners, perquè està subvencionada». El finançament ens ve a través del Fons Social Europeu i l’organització d’aquesta formació és a càrrec del Ministeri d’Educació.