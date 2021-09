L’institut de la Jonquera va celebrar, dijous passat, el lliurament de diplomes de reconeixement als alumnes i les professores que van guanyar algun premi al llarg del curs passat (2020-2021). A l’acte, la directora de l’institut jonquerenc, Laura Espinosa, va encoratjar els alumnes a seguir treballant i esforçant-se cada dia per tal d’obtenir bons resultats acadèmics.

En el concurs literari de Ficcions, els alumnes finalistes d’honor van ser Miquel Pijoan, Fadua Berdii, Thàlia Ramírez, Fàtima Sarkoziova, Mariam Ghaddar, Judit Casanovas, Kawtar Ben Lmaati, Lara Martínez, Íngrid Adasme, Víctor Masuaute, Carla Rodà, Marina Pallarols, Aitor López, Alessandro Intruvini, Pau Coloma, Èric Martín, Iván Martínez i Stefan Cîrstea. La professora finalista d’honor, Annabel Casadevall, i la professora més motivadora de Girona, Olga Tribulietx.

En el II Concurs de relat breu «La Castanya Diabòlica», el 1r premi de la seva categoria va ser per a Àlex Moreno, Tomeu Beltran, Miquel Puigbert i Judit Casanovas. Per Nadal, rimar s’ho val: Miquel Puigbert, Miquel Pijoan, Marc Pou i Pere Ribas. En el Concurs de Booktrailer: Salma Rebroub. En el ConcurTs Jove (contes curts) - El Biblionauta: Tomeu Beltran, Laura Garcia. En el VII Concurs d’Oratòria del centre: Judit Casanovas. En el 42è Concurs per la Joventut de l’Alt Empordà - Òmnium Cultural: Premi M. Àngels Anglada d’Auca: Marina Ribas Pineda, Marina Andrades.

El curs passat, els premis els van guanyar en concursos literaris en llengua catalana, tant interns com externs (organitzats per diverses entitats: Òmnium Cultural, el Biblionauta o AMIC-Ficcions).