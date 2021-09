L'Ajuntament de Figueres ha fet un pas endavant important a l'hora d'ajudar els estudiants de la ciutat, de qualsevol etapa des de secundària fins a la universitat, multiplicant per quatre la quantitat de candidatures que rebran els Premis a l'Excel·lència Acadèmica. Així ho han anunciat, des de saló de plens del consistori, l'alcaldessa Agnès Lladó i el regidor d'Educació Josep Alegrí. La nova etapa dels guardons també aporta el reconeixement a la Formació Professional i a l'esforç personal i l'esperit de superació d'alumnes de qualsevol edat que hagin tirat endavant els seus estudis en circumstàncies poc favorables. Agnès Lladó deixa clar que "l'educació és clau per fer avançar la ciutat" i ha destacat la importància creixent que ha de tenir la FP, "de la qual Figueres vol ser un referent" en el territori. En aquest àmbit, l'alcaldessa ha posat èmfasi "en l'èxit del nou cicle de grau superior de Transport i Logística estrenat aquest curs a l'Institut Cendrassos i que té trenta alumnes inscrits". Josep Alegrí ha demanat la "complicitat" dels instituts per a tirar endavant la nova oferta dels Premis, que enguany seran tots en metàl·lic i que recuperaran l'edició ajornada del curs passat.

Els Premis a l'Excel·lència Acadèmica pretenen valorar l'esforç del col·lectiu d'estudiants de la ciutat i reconèixer la seva bona trajectòria formativa, el seu talent i constància que els han permès assolir uns resultats acadèmics destacats. I no només en l'àmbit de resultats acadèmics sinó també reconèixer i potenciar l'esforç personal, la constància, la capacitat de superació davant de les dificultats per seguir el curs acadèmic. Les sol·licituds es poden presentar fins al dia 3 d'octubre.

Les bases dels premis s’han actualitzat i posat al dia. S’ha ampliat el número de reconeixements i també de premiats, que es multipliquen per 4, passant de 10 premiats a 39. Alhora també s’amplien el número d’estudis reconeguts. Anteriorment només se’n reconeixien 2 i ara 5, fent una especial incidència als cicles formatius.

També s’introdueix una modalitat totalment oberta a qualsevol alumne dels centres educatius de la ciutat a partir dels 12 anys que reconeixerà l’esforç i la superació.

Les modalitats

Els premis es concediran en base a sis modalitats. La Modalitat 1 està dirigida a les millors notes de l’ESO dels instituts de Figueres. Cada centre tindrà tants alumnes premiats com aules de 4t d’ESO tingui.

La segueixen les tres millors notes d’accés a la universitat Modalitat 2); Les tres millors notes de la Formació Professional de Grau Mitjà (Modalitat 3); Les tres millors notes de la Formació Professional de Grau Superior (Modalitat 4); La millor nota de la finalització de carrera universitària (Modalitat 5) i els tres millors alumnes per la seva capacitat de superació i la constància en l’esforç, sense tenir en compte la nota (modalitat 6). La partida pressupostària destinada als ajuts serà d'uns vint mil euros.

El lliurement dels Premis tindrà lloc el dissabte, 20 de novembre, coincidint amb el Dia Universal dels drets dels infants.