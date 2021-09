Òmnium Alt Empordà ha impulsat una nova edició del Concurs per a la Joventut de l'Alt Empordà amb la voluntat de contribuir al manteniment, l'impuls i el gaudi de la llengua catalana. L'entitat promou aquests premis des de fa 42 anys i aquest darrer cap de setmana ha celebrat una gala, al Teatre Municipal de Roses, per fer un reconeixement als vint-i-vuit estudiants que han resultat guardonats.

Premi M. Àngels Anglada d'Auques

Idoia Aldao Pumarola , amb 'Història de Gaudí' (1r d'ESO de les Escolàpies Figueres)

, amb 'Història de Gaudí' (1r d'ESO de les Escolàpies Figueres) Bruna Brusés Cortada , amb 'Gaudint Gaudí' (2n ESO de l'Institut Vilafant)

, amb 'Gaudint Gaudí' (2n ESO de l'Institut Vilafant) Marina Ribas Pineda i Marina Andrades Corominas, amb 'Petita pinzellada de la meva vida' (3r ESO de l'Institut la Jonquera)

Premi M. Àngels Anglada de Contes

Lluc Tomàs Falcon , amb 'Gira-sol' (1r d'ESO de les Escolàpies Figueres)

, amb 'Gira-sol' (1r d'ESO de les Escolàpies Figueres) Lídia Font Figueras , amb 'L'objecte misteriós' (2n d'ESO de La Salle Figueres)

, amb 'L'objecte misteriós' (2n d'ESO de La Salle Figueres) Adrián San Miguel González , amb 'La Martina, l'última Gaudí' (3r d'ESO de l'Institut Illa de Rodes de Roses)

, amb 'La Martina, l'última Gaudí' (3r d'ESO de l'Institut Illa de Rodes de Roses) Malak Ahakkam, amb 'Els quatre d'abans' (4t d'ESO de l'Institut Illa de Rodes de Roses)

Premi M. Àngels Anglada de Poesia

Abril Orriols Orriols , amb 'Els quatre temps' (1r d'ESO de l'Institut Olivar Gran de Figueres)

, amb 'Els quatre temps' (1r d'ESO de l'Institut Olivar Gran de Figueres) Núria Subirós Ortiz , amb 'La Lluna' (2n d'ESO de l'Institut Illa de Rodes de Roses)

, amb 'La Lluna' (2n d'ESO de l'Institut Illa de Rodes de Roses) Kevin Magsumbol Paña , amb 'Jo amb mi mateix' (3r d'ESO de l'Institut Illa de Rodes de Roses)

, amb 'Jo amb mi mateix' (3r d'ESO de l'Institut Illa de Rodes de Roses) Mariona Compte Olivencia, amb 'Sensible' (4t d'ESO de l'Institut Illa de Rodes de Roses)

Premi Miquel Solé de Recerca de Ciència i Tecnologia

Èric Sanés Gallego, amb 'Àliga-20' (Batxillerat del Centre Escolar Empordà de Roses)

Premi Òmnium Cultural de Narrativa

Malena Casale, amb 'Quiñones Viure?' (Batxillerat de l'Institut Ramon Muntaner de Figueres)

Premi Òmnium Cultural de Poesia

Sanae Ez Zaary, amb 'Avui només vull recordar' (Batxillerat de l'Institut Illa de Rodes de Roses)

Premi Josep M. Ametlla de Recerca Històrica

Arnau Genover Bassagañas, amb 'Aproximació i anàlisi dels gràfics imperials de la Matemàtica de la Història' (Batxillerat de l'Institut Ramon Muntaner de Figueres)

Categoria Primària

Roc Caixàs Espinosa , amb 'L'Amistat' (3r de l'Escola del Carme Guasch i Darné de Figueres)

, amb 'L'Amistat' (3r de l'Escola del Carme Guasch i Darné de Figueres) Ruth Delgado Cuaresma , amb 'Els rínxols de l'Abatu' (3r de l'Escola Josep Maria Albert de Cistella)

, amb 'Els rínxols de l'Abatu' (3r de l'Escola Josep Maria Albert de Cistella) Jess Madin Ortiz , amb 'L'ocell ferit' (3r de l'Escola Torre d'en Reig de Vilabertran)

, amb 'L'ocell ferit' (3r de l'Escola Torre d'en Reig de Vilabertran) Karina Bogdan , amb 'L'eriçó' (3r de l'Escola Carme Guasch i Darné de Figueres)

, amb 'L'eriçó' (3r de l'Escola Carme Guasch i Darné de Figueres) Neus Gatica Bórquez, amb 'Tots Som Iguals' (4t de l'Escola Narcís Monturiol de Roses)

amb 'Tots Som Iguals' (4t de l'Escola Narcís Monturiol de Roses) Obayda Yemlahi el Kate , amb 'El virus personal' (4t de l'Escola Narcís Monturiol de Roses)

, amb 'El virus personal' (4t de l'Escola Narcís Monturiol de Roses) Rita Ferrarons Andrada , amb 'La nineta Nora' (4t de l'Escola Carme Guasch i Darné de Figueres)

, amb 'La nineta Nora' (4t de l'Escola Carme Guasch i Darné de Figueres) Ariadna Romans Bertran , amb 'El medi ambient demana cita a l'Ajuntament' (5è de l'Escola Josep Pallach de Figueres)

, amb 'El medi ambient demana cita a l'Ajuntament' (5è de l'Escola Josep Pallach de Figueres) Neus Garre Puig , amb 'Els meus avis' (5è de l'Escola Ruiz Amado de Castelló d'Empúries)

, amb 'Els meus avis' (5è de l'Escola Ruiz Amado de Castelló d'Empúries) Bruna Albert Montero , amb 'COVID-DIV' (5è de l'Escola Carme Guasch i Darné de Figueres)

, amb 'COVID-DIV' (5è de l'Escola Carme Guasch i Darné de Figueres) Anabela Bardia Salazar , amb 'T'estimo' (6è de l'Escola Sant Pau de Figueres)

, amb 'T'estimo' (6è de l'Escola Sant Pau de Figueres) Duna Heras Casadellà, amb 'L'electrodomèstic del moment' (6è de l'Escola Sant Pau de Figueres)

En la 42a edició del Concurs per a la Joventut de l'Alt Empordà s'han presentat un total de 270 treballs escrits, xifra que representa un augment considerable respecte l'edició anterior. En l'acte de lliurament dels premis, hi han estat presents la presidenta del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, Sònia Martínez, i l'alcalde de Roses, Joan Plana, entre altres autoritats. Durant la gala, els responsables d'Òmnium han volgut agrair públicament la tasca realitzada per Mercè Teixidor, que en els darrers anys ha estat l'ànima d'aquest concurs. Per celebrar l'acte, el públic ha pogut gaudir de l'actuació de la companyia de circ Madame Gaüc.

Aquesta convocatòria la promou Òmnium Cultural Alt Empordà i va dirigit a l'alumnat de Primària, Secundària, Batxillerat i Cicles Formatius, per premiar els treballs literaris, socials, científics, d'auca i de recitació. Aquest darrer, el de recitació, no s'ha pogut convocar aquest any com a conseqüència de la situació sanitària provocada per la pandèmia de Covid-19.