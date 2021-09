La Fundació catalana de l'esplai (Fundesplai) ha presentat aquest dissabte davant 250 monitors i educadors en el lleure la proposta educativa 'Menjar canvia el món'. La campanya vol educar més de 115.000 infants i joves participants a esplais i escoles en una alimentació saludable, sostenible i justa que impacti en la salut personal i, alhora, en la salut global del planeta.

'Menjar canvia el món' inclou tota una sèrie de materials pedagògics com una web plena de recursos i activitats, un quadern amb la fonamentació i una maleta pedagògica plena de jocs i contes. Tots aquests elements es complementaran amb una gran exposició de 1.100 m2, que porta per títol 'Menja. Actua. Impacta', que Fundesplai inaugurarà el 20 de novembre del 2021.

La jornada d'aquest dissabte ha comptat amb la taula rodona 'Per què menjar canvia el món?', amb la participació d'Ana Moragues, de la Universitat de Barcelona; Gemma Salvador, dietista-nutricionista de l'Agència de Salut Pública de Catalunya; i Javier Guzmán, director de Justícia Alimentària. També s'han celebrat diferents espais formatius per oferir a educadors\/es recursos per treballar amb infants i joves.

En total es fan 11 tallers, entre els quals un sobre aprendre a cuinar a l'esplai, un sobre com fer un hort a l'escola o esplai, sobre com treballar a les entitats els Objectius de Desenvolupament Sostenible, un altre sobre les experiències d'una pastora que parlarà sobre camp i gènere o un altre sobre l'impacte que produeixen a la salut els sobreenvasats.

Fundesplai és una iniciativa sense afany de lucre que, entre d'altres, desenvolupa la seva acció educativa i social en 1.424 escoles (menjador escolar, activitats extraescolars, suport a les necessitats educatives especials...) i 119 esplais i projectes de lleure. En aquests dos àmbits hi participen més de 115.000 infants i joves.