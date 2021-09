El Club Tennis Alt Empordà va néixer el 2005 com a resultat de l’escissió de la històrica secció d’aquest esport que formava part del Club Natació Figueres des de 1970. Les seves activitats estan centrades a les pistes de la zona esportiva municipal, situada entre l’Hospital i la pujada del Castell.

L’entitat és un referent de l’esport de la raqueta i està dirigit per un equip de tècnics qualificat encapçalat per Franc Geli i Pablo Góngora. La seva activitat se centra sobretot en l’Escola de Tennis i Pàdel, a més de l’apartat competitiu. Les inscripcions per al curs 2021 estan obertes per a les sessions d’Iniciació I (dilluns, dimecres, dijous a la tarda i dissabte al matí), Iniciació II (dimarts, dimecres, dijous i divendres a la tarda i dissabte al matí) i Tecnificació (dilluns, dimarts i divendres a la tarda i dissabte al matí).

L’Escola del Club Tennis Alt Empordà compta amb diferents grups d’edats i nivells per englobar alumnes des dels 4 anys (mini-tennis) fins als 18. L’escola està estructurada perquè l’evolució dels nens dugui a poder jugar partits i formar part de les competicions.

La matrícula per aquest curs 2021-2022 és de 25 euros i inclou una samarreta per a cada participant. El Club Tennis també disposa d’abonaments per a joves (13 euros), absoluts (18 euros) i familiar (25 euros). «Treballem per formar els jugadors i les jugadores per tal que aprenguin a fer servir la raqueta, siguin bons esportistes i gaudeixin del tennis i del pàdel», expliquen Franc i Pablo. «És un esport que afavoreix la concentració, la psicomotricitat i que suposa un repte constant per superar-se un mateix. Sens dubte la millor manera de fer salut passant-t’ho bé», afegeixen.

Sessions gratuïtes a Llers

El Club Tennis Alt Empordà també és el responsable de la gestió del complex esportiu municipal de Llers, que inclou el pavelló i la piscina. Aquest setembre s’hi fan activitats dirigides, de manera gratuïta, per a donar-les a conèixer. Dilluns hi ha manteniment (19.15-20.00h) i spinning (20.15-21.00h; Dimarts, HIIT (19.15-20.00h) i pilates (20.00-21.00h); Dimecres, GAC (19.15-20.00h) i spinning (20.15-21.00h) i, dijous, pilates (20.00-21h Pilates).

Club Tennis Alt Empordà

ADREÇA: Zona Esportiva Municipal de Figueres

TELÈFONS: 622 500 666 (Franc Geli) - 678 812 706 (Pablo Góngora)

WEB: www.clubtennisaltempordafigueres.com