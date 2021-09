El Rugbi Club Alt Empordà ha obert una nova etapa aquest estiu. El relleu a la presidència l’ha agafat Lluís Losantos, juntament amb un grup de membres implicats que busquen regular, professionalitzar i fer créixer aquesta disciplina esportiva a la comarca amb un projecte a llarg termini que ha començat a rodar fa poques setmanes. La primera pedra del nou club és l’escola formativa per a nenes i nens d’entre 6 i 18 anys, una ambiciosa aposta per a dinamitzar i apropar el rugbi i els seus valors als més petits en un esport que «enganxa a totes i tots els que vénen a provar-lo», segons els responsables tècnics de l’escola.

El club ha decidit apostar seriosament en la formació des de la base amb tres valors fonamentals com a peces clau del projecte. El respecte, la integració i l’esforç són les tres claus de volta d’una metodologia que busca el desenvolupament motriu dels més petits amb un esport dinàmic, noble i colpidor en un entorn immillorable. I és que les instal·lacions esportives al costat de l’Aeròdrom d’Empuriabrava compten amb una gespa de qualitat que garanteix el bon desenvolupament de les activitats programades pels entrenadors del club. Un equip tècnic que també dirigeix els primers equips femení i masculí, amb experiència contrastada en el món del rugbi i l’àmbit formatiu. «Volem que tothom tingui el dret a jugar. Nosaltres volem que les nenes i els nens vinguin a provar, però també estem treballant per poder acollir jugadors veterans o gent amb discapacitat. Volem ser un club obert a tothom, formar en els nostres valors bàsics i rebre a tothom amb els braços oberts», explica el nou president del club, Lluís Losantos, sobre les intencions de l’entitat per encabir a tothom.

A més, l’escola representa una de les prioritats principals del club, ja que amb aquesta es busca la formació de jugadores i jugadors per tal d’assolir la «viabilitat esportiva» del rugbi a l’Alt Empordà. «Volem deixar de ser un club amb només un equip sènior i centrar-nos en totes les àrees. Volem potenciar especialment l’escola i la secció femenina, creiem hi ha molta gent que vol jugar a rugbi a la comarca i volem ser una referència a la província», afegeix.

Les portes obertes

Totes les entitats esportives estan obrint les portes aquest mes de setembre per a provar les seves instal·lacions i metodologies. En aquest sentit, des de fa mesos, el Rugbi Club Alt Empordà ha obert les seves de bat a bat per a provar aquest esport. Des de fa mesos, desenes de nens i nenes han pogut passar per les instal·lacions d’Empuriabrava acabant amb «molt bones sensacions» i amb ganes de començar la temporada a l’escola de rugbi. Tanmateix, aquesta possibilitat de provar sense compromís, s’ha fet extensiva als sèniors masculí i femení, també, amb molt bona acceptació. I és que, tant Gripaus com Valkirias, han comptat amb gent que ha pogut provar i veure el retrat dels valors del club en els seus equips absoluts.

Per a l’escola formativa, el club ha habilitat els entrenaments cada dimarts i divendres, entre les cinc i dos quarts de set de la tarda, en sessions d’una hora i mitja, per a poder practicar el rugbi. Una aposta per a la formació que es projecta a llarg termini, amb uns objectius a tenir en compte, amb l’únic club de la comarca que practica aquest esport tan ric en valors i que obre les portes del rugbi de bat a bat per a tothom.

Amb diferents amistosos, les Valkirias fa temps demostren la seva energia i el seu compromís per seguir engrandint el grup i el futur del rugbi a l’Alt Empordà, que s’escriu en femení.

El futur del rugbi s’escriu en femení, a l’Alt Empordà, amb les Valkirias

Una de les alegries que arriben des de les instal·lacions de l’Aeròdrom ve signada per les Valkirias. L’equip sènior del Rugbi Club Alt Empordà es troba plenament consolidat en la seva aposta per a fomentar la pràctica del rugbi femení.

Des de fa dos anys, l’entitat ha treballat amb les jugadores que han aconseguit formar un grup unit i compromès que espera poder competir pròximament i materialitzar un objectiu que només la pandèmia de la Covid-19 va aconseguir frenar.

Rugbi Club Alt Empordà

ADREÇA: carrer Aeroclub, 56. Empuriabrava. castelló d'Empúries

TELÈFON: 691 831 911

WEB: www.rugbyclubaltemporda.cat