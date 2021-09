Recuperem el somriure i l’alegria de jugar. És indiferent l’origen o el temps que es va viure la infància, tots els nens juguen i fan servir joguines. El joc és una necessitat perquè, a través d’aquest, l’individu es construeix antropològicament, biològicament, psicològicament i culturalment. En la vida d’un nen, la seva funció principal és jugar, i és que, a través del joc, aprèn a viure i assaja la forma d’actuar en el seu món.

Construirà la seva personalitat, enteniment, sentiments, emocions, valors i, també, conceptes com l’autocontrol, l’autonomia i l’autoestima. A través del joc, aprendrà com s’ha de comportar a l’edat adulta, respectar la norma i les conseqüències de no fer-ho. Tanmateix, es desenvolupa l’equilibri, el control i la coordinació dels sentits i membres; explora el món material, resol els seus problemes emocionals i comença a controlar els seus sentiments. El joc és un instrument de culturització i adaptació social.

Després de tant de temps, hem pogut tornar a jugar i a gaudir. Encara hi ha moltes limitacions, ens hem perdut coses, però els nostres nens mantenen intactes les ganes de jugar i tenen la necessitat de fer-ho.

Per això, des de Planeta Màgic, a Figueres, volen continuar col·laborant en el desenvolupament dels nostres fills. Amb més de vint anys presents, «volem continuar molts més, posant a la disposició de pares i escoles les nostres ganes, experiència, formació i unes instal·lacions amb més de mil metres quadrats d’estructures de joc. Un espai que permet treballar grups per zones diferenciades, mantenint les màximes mesures de seguretat. Volem i podem recuperar l’alegria i el plaer del joc i us proposem fer-ho, escoles i guarderies, amb una campanya de preus especials per a col·lectius», diuen els seus responsables.

