La miopia és defecte visual molt freqüent, en el qual els objectes propers es veuen clarament, en canvi no s’aconsegueix distingir els objectes més llunyans. Avui dia prop de 400 milions de persones al món pateixen d’aquesta malaltia. Amb l’inici del curs escolar, és important que fem un seguiment adequat de la capacitat visual dels nostres fills. L’equip d’Optipunt de Figueres, dirigit pel doctor optometrista Ahmad Zaben, es posa a la vostra disposició per a resoldre els vostres dubtes i problemes visuals.

Cal tenir en compte que la causa comuna de la miopia sol ser per un defecte de l’estructura del sistema visual. No obstant això, hi ha altres factors que també poden causar miopia com poden ser genètics, patològics, ambientals o tòxics.

Habitualment, la miopia comença a manifestar-se a primerenca edat des dels 8 anys aproximadament, i va progressant perquè l’ull continua creixent, això succeeix fins als 20 anys més o menys. «per això és important efectuar un bon control de la salut visual dels nostres fills. No obstant, la miopia també pot desenvolupar-se en l’adultesa, causada per la tensió visual o per malalties associades com la diabetis», apunta el doctor Zaben.

Com tractar la miopia?

La miopia pot tractar-se de tres maneres diferents. Una opció són les ulleres divergents o còncaves. Aquest és el recurs més senzill per tractar la miopia. També és molt recomanable l’ús de lents de contacte monofocal o multifocals.

Aquesta opció li dóna a l’ull una primera superfície de refracció per als raigs de llum que rep. Aquesta és una alternativa molt segura i eficaç que a més ofereix al pacient una visió més clara.

Finalment, hi ha la cirurgia refractiva. És un tractament permanent que es realitza per canviar la forma de la còrnia i així millorar la visió. Amb aquesta cirurgia es pot ajudar a eliminar o disminuir l’ús de les ulleres.

Com es controla la progressió?

«La bona notícia –diu el doctor Zaben– és que ja tenim diferents mitjans per alentir l’augment de la miopia en nens i adolescents, hi ha diversos tractaments que ajuden a retardar la progressió». Un d’ells és el tractament òptic. Mitjançant diferents enfocaments òptics s’ha tractat d’aconseguir un desenfocament miòpic perifèric que inhibeixi el creixement de l’ull.

També hi ha les ulleres per a control de miopia amb lents de desenfocament perifèric i l’ortoqueratologia (Orto-K).

Es porta a terme amb lents de contacte toves amb un disseny multifocal especialment dissenyades per al control de la miopia. Diversos estudis han demostrat que són eficaços en la reducció de la progressió miòpica.

També hi ha el tractament farmacològic amb l’atropina, una substància natural que es troba en algunes plantes verinoses, aquesta es refina i es concentra per a ús mèdic. En l’oftalmologia s’utilitza per ajudar a dilatar la pupil·la, així com també a paralitzar temporalment l’acomodació i relaxar per complet el mecanisme d’enfocament dels ulls. L’ús de gotes tòpiques d’atropina ha de ser prescrit per un oftalmòleg.

La nova tecnologia de les lents oftàlmiques Miyosmart, d’Hoya Vision Care, frena la progressió de la miopia en un 60% de media. Actualment, no és possible curar la miopia en nens i joves, però el que sí que ho és, és retardar la seva progressió, i frenar-la, en alguns casos gairebé d’una manera total.

Aquesta és la gran novetat que representen les lents MiYOSMART d’Hoya Lens, que fan possible que el problema no s’agreugi.

Què és MiYOSMART?

MiYOSMART és una lent oftàlmica innovadora desenvolupada per alentir la progressió de la miopia en nens i joves. Amb la patentada tecnologia DIMS, ofereix una millora en el nivell d’atenció de la miopia.

Les lents MiYOSMART són fàcils d’adaptar, efectives i segures per a nens amb edats entre 8 i 13 anys. Són un tractament eficaç, fàcil de prescriure i d’adaptar. S’ha provat clínicament, que aquest tractament no invasiu per al maneig de la miopia redueix la progressió de la mateixa en una mitjana del 60% comparant-lo amb l’ús de lents monofocals convencionals.

Els resultats estan basats en un estudi clínic dirigit pel Centre d’Investigació de la Miopia de la Universitat Politècnica de Hong Kong amb nens entre 8 i 13 anys i publicat a la British Journal of Ophthalmology.

Formació Programa de certificacions

El conjunt de professionals optometristes i l’equip dOptipunt han completat recentment el programa de certificacions de gestió de la miopia impartit per la multinacional Hoya Corporation. Aquesta acreditació els permet prescriure lents MiYOSMART, un nou tractament guardonat i clínicament provat per a la gestió de la miopia. «Aquest és un pas més en la feina quotidiana d’Optipunt. des del primer dia hem tingut clar que la formació constant del nostre equips és la millor eina per atendre els clients», diu el doctor Ahmad Zaben.

Optipunt

ADREÇA: carrer Concepció, 11. Figueres

TELÈFON: 972 506 386

WEB: www.optipunt.com