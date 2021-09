El Club Gimnàstica Rítmica Figueres és una de les referències d’aquesta disciplina esportiva a Catalunya. Amb més de vint anys d’experiència en la formació de talents, Gemma Torrent imparteix una metodologia única que ha servit per a formar les grans gimnastes amb denominació d’origen altempordanès. Una formació esportiva i en valors que va més enllà de l’apartat competitiu.

El club imparteix classes extraescolars a diferents centres de tota la comarca, així com les sessions obertes a tothom a l’Institut Narcís Monturiol. Actualment, Torrent imparteix classes regulars a Figueres, Castelló d’Empúries, Roses, Ordis, Borrassà, Avinyonet de Puigventós, Palau-saverdera, el Port de la Selva i Garriguella, una llarga llista de municipis que reuneixen setmanalment un bon grapat d’alumnes per a gaudir i aprendre gimnàstica rítmica. En concret, a Castelló d’Empúries, compta amb les sessions a les escoles Joana d’Empúries i Ruiz Amado, a més del pavelló municipal.

La rítmica és un esport de gran coordinació, equilibri, flexibilitat, plasticitat i elegància. Una pràctica molt complet per a nenes i adolescents que tinguin ganes d’aprendre d’una forma divertida i disciplinada, on destaca, també, l’esforç com a fonament per a créixer. La col·locació corporal, la lateralitat i la coordinació, juntament amb el treball amb la pilota, corda, cèrcol, cinta i maces. Al mateix temps, aprenen a fer rodaments, bots, llançaments, moviments en vuit, elements sense mans, elements sense contacte visual amb treball individual i treball de grup.

El CGR Figueres continua consolidant i engrandint la gimnàstica rítmica a la comarca com a referència en formació esportiva a l’Alt Empordà.

CLUB GIMNÀSTICA RÍTMICA FIGUERES

ADREÇA: Plaça dels Voluntaris, s/n, de Figueres (poliesportiu municipal)

TELÈFON: 687 906 566

CORREU: info@cgrfigueres.com