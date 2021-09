L’Ajuntament de Figueres presenta la nova programació de tardor -setembre-desembre- dels centres cívics de la ciutat amb una oferta més àmplia de cursos. Destaca la varietat d’activitats relacionades amb la dansa, les arts plàstiques, les habilitats personals, la gastronomia, les activitats infantils i juvenils i per les persones de més de seixanta anys.

La diversitat de propostes és molt gran i al web de l’ajuntament es poden consultar totes les activitats. Enguany en l’apartat d’habilitats i recursos hi ha un taller de fotografia, un taller de veu i respiració, un altre relacionat amb la intel·ligència emocional a través de les flors de Bach o un sobre els txakres i meditació. En l’apartat d’informàtica i arts visuals, s’oferirà, entre altres, un taller per aprendre a fer els tràmits amb l’Ajuntament des de casa en una activitat gratuïta d’una hora de durada on els alumnes aprendran: què és un certificat digital, distingir entre idCAT certificat i idCAT mòbil, com obtenir el Certificat d’empadronament, saber què és la carpeta ciutadana i com es presenten instàncies al portal telemàtic E-TRAM de l’Ajuntament de Figueres.

Amb vistes a Nadal, la proposta culinària ve de la mà del mestre artesà alimentari i pastisser Eduard Saguer, de la Pastisseria Parc Bosch. Serà un showcooking, el 4 de novembre al centre cívic Joaquim Xirau, amb entrada gratuïta i aforament limitat. Cal reservar plaça a través del mail cxirau@figueres.org o de forma presencial al Centre Cívic Joaquim Xirau.

Per altra part es manté l’oferta expositiva. La resposta és el projecte fotogràfic guanyador de la divuitena edició del Premi Joves Fotògraf(e)s, realitzat per Oriol Roura que inaugura la temporada que inaugura la temporada a partir de l’1 d’octubre, al centre Joaquim Xirau.

També s’han programat xerrades d’especialistes com Bruno Perez, Xavier Guix o Juanjo Fernandez. La primera de les conferències portarà per títol Morir dignament és possible... però coneixes els teus drets? a càrrec de Cristina Vallès, coordinadora de DMD (Associació Dret a Morir Dignament) de Girona. Es farà el 28 de setembre al centre cívic Joaquim Xirau i de nou el 26 de novembre al centre cívic Creu de la Mà.

Els espectacles adreçats a la mainada no falten tampoc a la programació. En aquest apartat s’ha previst el 29 de setembre l’espectacle Les vacances de Madame Roulotte de la Cia La Bleda; el 7 d’octubre Il·lusionat amb la companyia David el Mag.

Les matrícules es podran fer del 20 al 27 de setembre a través de la web: figueres.cat o bé presencialment. Totes les activitats es realitzaran amb les mesures de seguretat requerides contra la Covid-19.

Centre Cívic Joaquim Xirau

TELÈFON: 972 678 622

WEB: www.figueres.cat

Centre Cívic Creu de la Mà

TELÈFON: 972 678 596

WEB: www.figueres.cat