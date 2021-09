LaClerch estrena una variada programació per al curs 21-22. La programació pròpia de la Fundació Clerch i Nicolau de Figueres inclou tallers gratuïts, aula creativa, aula de lletres, aula digital i formació ACTIC, a banda d’acollir també els programes Uned i Uned Sènior, i l’exposició de fotoperiodisme RaholaPhoto21 durant el mes de novembre.

Aquest octubre, LaClerch arrenca el nou curs amb un ampli ventall de propostes formatives per a adults i novetats, a l’entorn de tres grans pilars: la creativitat, la comunicació i les eines digitals.

L’Aula Creativa, situada a la seu de la Fundació i al Convent dels Caputxins, manté el Taller de pintura amb la Paloma Vidal, el Taller de Ceràmica amb la Roser Raluy (dotat de forn de cocció propi), el Taller de punta de coixí amb l’Anna Maria Piera i el Grup de labors de LaClerch i , com a novetat, estrena taller d’Amigurumi amb la Mariàngels Planas.

A l’Aula digital, LaClerch oferirà tallers Fotografia digital, Photoshop, Il·lustració digital i Wordpress impartits per l’ERAM, l’Escola Universitària de la Imatge, el programa Capacitats Digitals +50 per donar suport als majors de 50 en l’ús de les noves tecnologies i un Curs de preparació de l’examen ACTIC–Nivell mitjà amb Paloma Gómez.

Segueix també l’Aula de Lletres, amb el grup de treball Posa’t a escriure, dirigit per M.Mercè Cuartiella. Igualment, i per setè any consecutiu, tindrà lloc el Cicle KnowHow de tallers gratuïts sobre eines pràctiques, comunicació i recursos, treballant TikTok, la revolució de les xarxes socials amb Ivan de la Cruz, L’acceleració del temps en la comunicació: el llenguatge al segle XXI amb l’Alfons Jimenez Cortacans, Edició fàcil de vídeo amb el mòbil amb en Josep Serra, Veu i expressivitat amb la Txe Arana, Millorar la comunicació del meu projecte o empresa amb la Montse Ferrer i Eines per comunicar i gestionar projectes, també amb la Montse Ferrer.

LaClerch és també Seu Comarcal de la UNED, la Universitat Nacional d’Educació a Distància, que oferirà set cursos per a majors de 50 anys en el marc del programa UNED Sènior. Amb una durada d’un semestre i un format que combina sovint la teòrica i les sortides pel territori, es tractaran temes com Tot un món de pedra seca (Càndid Miró), Literatura a l’Alt Empordà (Joan Ferrerós), Dòlmens i menhirs empordanesos (Vicenç Armangué), Espais naturals de l’Empordà (Josep Mª Dacosta), Empordà–Guerra Civil 36-39 (David Garcia Argilaga), Matemàtiques a la vida quotidiana (Lluís Sabater) i Anglès per majors de 50 (Carolina Malaccorto).

Aquests programes s’afegeixen als tradicionals Cursos d’accés a la universitat per a majors de 25 i de 45 anys i al Grau en Treball Social, amb un primer curs totalment presencial a la Fundació, i als nivells B1 i B2 d’Anglès amb títol propi.

A banda de la seva programació pròpia, LaClerch acull també formacions d’altres entitats, com les impulsades per l’Ajuntament de Figueres o el Consell Comarcal de l’Alt Empordà entre molts altres, que complementen la seva oferta formativa generant un ampli ventall de propostes per a l’actualització i reciclatge del públic adult.

LaClerch–Fundació Clerch i Nicolau és també Centre ACTIC per a la realització d’exàmens oficials i seu d’entitats com el Consorci per a la Normalització Lingüística, que ofereix formació i activitats per a l’aprenentatge del català, el Banc del Temps de Figueres, l’Associació per al Dret a Morir Dignament, Alcohòlics Anònims–Grup Tramuntana entre d’altres, així com de la Oficina Municipal d’Escolarització de l’Ajuntament de Figueres, i ofereix aules i despatxos per al desenvolupament de formacions i altres activitats, ordinadors per als usuaris, biblioteca i connexió gratuïta a internet.