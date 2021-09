L’Estudi de Dansa Art& Dance de Figueres, dirigit per Bel González, ofereix formació de dansa en diverses disciplines, com ara dansa clàssica, dansa creativa, modern-contemporani, modern jazz, dansa urbana o claqué, amb professorat especialitzat en cada una d’elles. Art&Dance continua oferint la formació en dansa clàssica amb la metodologia de la Royal Academy of Dance. La matrícula per al nou curs ja està oberta.

Una de les principals novetats és l’estrena d’un nou Espai Fitness, creat i pensat per oferir la possibilitat de cuidar-se d’una manera fàcil i saludable amb un ampli ventall d’hores de classes dirigides, com ara Pilates, Ioga, Clàssic Fit, Hatha-ioga, PBT (progressig ballet technique) i Stretch&fit, entre altres opcions. D’aquesta manera un mateix pot crear l’horari setmanal que més li convingui, segons les seves disponibilitats. «Oferim un assessorament continu i personalitzat per poder obtenir un òptim rendiment, amb una quota única i la possibilitat de realitzar les classes presencials o virtuals a temps real», explica Bel González.

El professorat, en constant formació, és la base del centre que enguany ofereix un nou pla pedagògic per seguir formant els alumnes amb coneixements sobre el món de la dansa aplicats a les diferents disciplines: «Intentem fer a l’escola el treball d’un conservatori a petita escala, oferint pinzellades de diversos temes com la història de la dansa, els ballets de repertori i altres aspectes com l’anatomia aplicada a la dansa», subratlla Bel González.

ART & DANCE

ADREÇA: Carrer Nord,10

TELÈFON: 872 212 105

CORREU: info@artdance.cat

WEB: artdance.cat