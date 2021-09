L’escola de dansa d’Àngels Ballart, situada al carrer Pep Ventura 14 de Figueres, ha començat el nou curs. El programa d’estudis de l’escola es basa en la tècnica del ballet clàssic, proporciona els mitjans per adquirir les habilitats tècniques, interpretatives, creatives i musicals, per a tots aquells que sentin curiositat per la dansa.

El centre fomenta una bona col·locació corporal amb postures segures i correctes, buscant un sentit de confiança física i mental mitjançant del moviment. Àngels Ballart considera la dansa clàssica també com un mitjà per adquirir una bona forma física a través de tots els moviments que comporta una classe: estiraments, girs, salts, els moviments de les articulacions i dels muscles. Els alumnes que ho desitgin poden gaudir de les classes, que es distribueixen per edats i nivells. Les sessions són per a infants, joves i també per a adults. Tot plegat sense oblidar que el ballet és un art del qual podem gaudir a cada classe.

L’escola també presenta a les alumnes que ho desitgin als exàmens de la Royal academy of Dance. Podeu informar-vos i formalitzar la vostra inscripció a l'escola de dansa o trucant al 609 790 915.

AB DANSA

TELÈFON: 609 790 915