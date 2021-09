Aquest dilluns 13 de setembre, 21.594 infants i joves de l’Alt Empordà han començat el curs escolar. A la comarca hi ha 66 centres públics d’educació infantil i primària, un centre d’educació especial i 14 centres públics d’educació secundària, batxillerat i formació professional. Enguany, 1.234 nens i nenes han començat la seva escolarització fent P3 i 1.610 joves comencen a l’institut.

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà gestiona el transport escolar amb una setantena de vehicles que pertanyen a una desena d’empreses de transport. En total, realitzen 75 itineraris que transportaran cada dia 2.116 alumnes. L’ens comarcal assegura una plaça a aquells alumnes d’escolarització obligatòria i, si es dona el cas que sobren places lliures en els vehicles, s’ofereixen a la resta d’alumnes.

La peça clau en el servei de transport escolar són els acompanyants, que reben i acompanyen els joves durant el trasllat als centres escolars i instituts. Tots ells han fet un curs per explicar els protocols que s’han de seguir per la Covid-19, resolució de conflictes i d’actuació en casos d’emergència. «El transport escolar és la porta d’entrada al sistema educatiu per a 2.116 alumnes i és un gran espai d’interrelació entre infants i joves d’edats molt diverses» explica la consellera d’ensenyament Júlia Gil.

Pel que fa al servei de menjador obligatori, a falta del tancament definitiu de les dades, el dia d’avui el nombre de sol·licituds de beques de menjador estimades és de 2.594. Totes elles es concedeixen per raons socials i són revisades pels tècnics de l’àrea per tal de determinar si compleixen amb els barems establerts pel departament d'Ensenyament. Donat que en cada sol·licitud pot constar més d’un alumne del nucli familiar s’acabaran atorgant unes 3.000 beques menjador.

L’Alt Empordà, aquest curs inaugura una nova escola a Palau de Santa Eulàlia. El consell gestiona el menjador i ha rebut cinc sol·licituds de beca.

El Consell Comarcal treballa intensament a preparar l’operació tornada a l’escola i adaptar els serveis que presta a la demanda. Gil explica que aquest és un treball conjunt amb altres ens com el Departament d’Ensenyament de la Generalitat i els ajuntaments de la comarca: “cada municipi presenta unes particularitats i inquietuds que intentem resoldre en alguns casos i intercedir en d’altres”. “Som conscients de la importància que tenen les escoles en tots els pobles i ciutats, però especialment en municipis rurals, ja que fan d’element cohesionador i donen vida al poble”.

També hi ha quatre cursos nous: el cicle formatiu de Transport i Logística a l’Institut Cendrassos de Figueres; l’Itinerari Formatiu Específic d’Auxiliar en Serveis de Restauració i Elaboració, a l’Institut Olivar Gran de Figueres; i els Programes de Formació i Inserció d’Auxiliar en Imatge Persona que es farà a l’Institut Narcís Monturiol de Figueres i el d’Auxiliar de Vivers i Jardins de l’Institut Castelló d’Empúries del municipi homònim.