La Intersindical reclama a Educació més inversió en infraestructures als centres educatius de les comarques gironines, coincidint amb l'inici del curs escolar. El sindicat denuncia que el curs comença "com va acabar l'anterior, i l'anterior" i que la demarcació continua sent "el territori del país amb una major proporció de barracons per nombre total de centres". Una situació a la qual, diuen, cal afegir-hi el "dèficit d'inversió i de manteniment de molts centres públics". Una problemàtica, afegeixen, "especialment punyent a comarques com la Cerdanya, on les condicions climàtiques requereixen un major aïllament i renovació de les infraestructures".

D'altra banda, alerten que comença el cicle escolar amb un "descens del nivell de complexitat de molts centres, com per exemple alguns de Figueres o de Lloret de Mar, la qual cosa implicarà una menor dotació econòmica i de personal".

Pel que fa a la resta de Catalunya, des de a Intersindical valoren "positivament" que el conseller hagi fet una "aproximació a tots els agents educatius, incloent-hi els sindicats". "Però ara toca passar als fets. Considerem que cal pactar i establir un calendari de retorn de les retallades i de millora de les condicions laborals i de l'educació en general", remarquen en un comunicat.

A més, asseguren que el curs començarà amb "aules massificades i docents desbordats" pel fet d'haver d'impartir "una classe rere l'altra en un context encara complicat i, a més, sense el personal de suport necessari". A això, diuen, s'hi afegeix "l'existència de docents que treballen un precari terç de jornada i d'uns interins preocupats per unes reformes legislatives que els poden deixar sense feina".

Per altra banda, en l'àmbit de l'FP, preveuen un curs més de "reivindicacions" per la "nefasta gestió" d'una reforma que "ja estava mal planificada".