Els centres escolars tornen a obrir les portes aquest dilluns. Ho fan mantenint el gruix de mesures contra la covid del curs passat, com els grups bombolla i l'ús de la mascareta a partir dels sis anys. Tot i això, es permet la interacció entre diversos grups amb mascareta, els nens d'un mateix grup no l'hauran de dur al pati i es recupera l'accés de les famílies als centres. La mesura més destacada, però, és que els alumnes que tinguin la pauta completa de vacunació no hauran de confinar-se en cas de cas positiu a l'aula. Salut preveu que dues terceres parts dels estudiants de més de 12 anys comencin curs amb aquesta pauta. El curs tindrà 1.561.627 alumnes, 2.173 menys. Sobre la taula, la incògnita sobre la resolució de l'FP.

Tot i que en alguns moments s'havia obert la possibilitat de retirar l'ús de la mascareta en alguns centres de Catalunya si la pandèmia ho permetia, ara per ara aquest element serà obligatori a partir dels 6 anys en tots els centres. El conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, ha insistit reiteradament que aquesta és una mesura sanitària i no organitzativa i que la voluntat és retirar-la tan aviat com es pugui, quan Salut ho avali.

El protocol d'aquest curs també permet les activitats extraescolars, sempre que es facin amb un màxim d'entre 10 i 15 alumnes. Les festes escolars també es podran fer però preferiblement a l'aire lliure.

Menys alumnes

El curs 2021-2022 tindrà 1.561.627 alumnes matriculats, quan el curs anterior van ser 1.563.800, 2.173 més. En el règim general hi haurà 1.317.099 estudiants, 11.065 menys que el curs anterior. Per etapes, hi haurà 6.151 alumnes menys a educació infantil, 9.579 menys a primària i, per primera vegada, 3.820 menys a l'ESO.

En xifres totals, 263.323 alumnes cursaran educació infantil. Del total, 179.232 ho faran al sector públic (-4.225), 84.091 al privat (-1.926) i 60.226 al concertat (-1.800). Un total de 459.600 faran primària: 311.801 a l'ensenyament públic (-6.502), 141.487 al concertat (-2.943) i 147.799 al privat (-3.077). D'altra banda, hi haurà 7.600 estudiants d'educació especial (-218).

Pel que fa a l'ESO, per primer cop baixa el nombre de matriculats, seran 333.311, 217.441 dels quals a l'ensenyament públic (-2.506), 115.870 al privat (-1.314) i 111.165 al concertat (-1.259). A batxillerat hi haurà 98.035 alumnes, 75 més que el curs anterior. Del total, 65.963 aniran a centres públics (+89), 32.073 (-13) a privats i 12.507 a concertats (-5).

Més enllà del règim general, les previsions d'Educació són que 47.900 alumnes facin ensenyaments a distància (+543 que el curs anterior), que 61.100 segueixin formació d'adults (+4.993) i que 64.932 (+2.057) cursin estudis del règim especial. D'aquests últims, 48.500 corresponen als estudiants de les escoles oficials d'idiomes.

A l'espera de l'FP

Segons les xifres aportades per Educació aquesta setmana, 64.492 alumnes s'havien matriculat per fer un cicle de grau mitjà i 69.988 per fer-ne un de superior. A més, 7.200 seguiran un programa de formació i inserció. Tot i això, aquestes xifres canviaran ja que el Departament ha obert un període extraordinari de preinscripció davant de l'increment important de la demanda.

L'oferta inicial d'FP de grau mitjà comptava amb 38.000 places però es van rebre 52.000 sol·licituds. Una situació excepcional per resoldre la qual Educació ja va anunciar al juliol la creació de 4.215 noves places. Aquest dimecres es va anunciar la creació de 8 grups més i es va posar en marxa un nou procés de preinscripció amb un total de 6.539 places (entre les que havien quedat vacants i les anunciades per Educació).

Els alumnes que opten a una plaça per cursar un cicle de grau mitjà coneixeran les assignacions el 17 de setembre. El conseller Josep Gonzàlez-Cambray va garantir que cap d'ells es quedaria sense plaça ja que aquells que no la obtinguessin de manera presencial podrien cursar els estudis més demanats a través de l'Institut Obert de Catalunya (IOC). En canvi, no va fer la mateixa garantia per als de grau superior, que coneixeran l'assignació de les places el 21 d'aquest mes.

1.200 nous professionals

Pel que fa a les plantilles, es mantenen els 8.200 reforços extra que es van incorporar al sistema el curs passat per la pandèmia i s'incorporaran 1.200 dotacions. D'aquestes, 894 són mestres i professors, 112 personal d'atenció educativa, 143 d'administració i serveis, 98,5 d'educació inclusiva i 101 d'unitats d'acompanyament.

Aquest curs continuarà també el desplegament del pla digital. La previsió és que a finals del 2022 tots els docents i alumnes a partir de 5è tindran dispositius. Tot i això, Educació preveu que durant el repartiment dels alumnes de 1r i 2n d'ESO no comenci fins a finals de curs. En paral·lel, es posarà en marxa la figura del mentor digital amb 272 professionals. Durant el primer trimestre s'iniciarà un pla pilot en 140 centres.

Acompanyament emocional

Després d'un curs escolar marcat per la pandèmia i els confinaments, el 2021-2022 es posarà en marxa un pla de salut emocional. Així, es repartiran qüestionaris als alumnes a partir de 5è de primària per conèixer els efectes produïts per la pandèmia. També s'impulsarà un espai físic de trobada als centres per tal que els joves puguin expressar les seves emocions. En relació a aquest, entrarà en funcionament un programa pilot d'intel·ligència artificial que identificarà les paraules clau i es podran derivar els casos als corresponents canals sanitaris.

A més, es contractaran 101 professionals en equips d'assessorament, entre pedagogs, psicopedagogs i psicòlegs.