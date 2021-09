De cara a aquest curs, i a l’Alt Empordà, hi ha alguns centres educatius, com el de Vilafant, que veuen com s’inicia el seu projecte d’edificació. D’altres, com l’institut escola El Bruel d’Empuriabrava reclamen la construcció d’un sol edifici, i a Figueres, el Carme Guasch i Darné comença a veure la llum després de l’aprovació de l’últim tràmit per part del consistori.

Després que el 21 de juny de l’any passat, s’aprovés la construcció de l’institut de Vilafant, i que deu dies després, visités el municipi el llavors conseller d’Educació, Josep Bargalló, l’Ajuntament de Vilafant va començar els serveis soterrats del terreny on ha d’anar el nou institut. «Sembla que això estarà acabat per Nadal», diu el director, Jordi Montero.

En aquella ocasió, Montero va preguntar al conseller quant de temps tardarien a poder posar un peu a l’edifici. «Em va dir un tres arrossegat, però l’arquitecte em va confirmar que serien quatre anys», explica.

Sobre les necessitats del nou edifici, el director destaca els espais singulars: aula de plàstica, de tecnologia, laboratoris, etc. «Estem limitats. Són espais molt reduïts i en menor mesura del que necessitem», exposa després de comentar el funcionament del procés participatiu que es va fer entre l’AMPA, l’Ajuntament i l’institut, seguint les pautes del Departament.

A El Bruel, la seva directora, Irena Porxas, que s’estrena al càrrec, després d’onze anys al centre, explica que, des de fa deu anys, els han promès que els uniran els dos edificis on es troben ara. «Ho he sentit des de sempre, i sembla que són paraules que se les emporta el vent», exposa.

Tot i que les converses entre el Departament d’Educació i l’Ajuntament de Castelló d’Empúries s’han iniciat, l’edificació encara és molt lluny.

«Hi ha uns terrenys que tenim presents, però de moment estem en mòduls i en dos edificis, separats per un pati, amb diferents horaris. És difícil a escala organitzativa i metodològica», reclama Porxas.

L’abril passat, l’Ajuntament de Figueres va aprovar el darrer tràmit per a la nova escola Carme Guasch i Darné. Albert Oliveras, el seu director, expressa que «treballar en mòduls ens limita molt i ens fa molta il·lusió pensar que podrem tenir un gimnàs o una aula per desdoblar». Actualment el projecte es troba en procés de construcció, és a dir, equip directiu i AMPA «tenim un document el qual podem donar certes indicacions de com ens agradaria que fos l’escola, com per exemple la tipologia de les aules o les connexions entre elles, després quedarà l’aprovació definitiva», explica Oliveras. Aquest curs els alumnes de sisè tornaran a ocupar la part inferior dels Serveis Educatius de l’Alt Empordà, «és l’única manera que tenim per descongestionar unes aules que són molt petites, la qual cosa no és gens adient en la situació de pandèmia actual», afirma el director del col·legi.