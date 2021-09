L'AMPA de l'escola Sant Andreu de Borrassà inicia el curs amb dues activitats aquesta primera setmana. Demà, coincidint amb el primer dia del nou curs escolar, muntarà una paradeta des de les quatre de la tarda i fins a tres quarts de cinc per tal de vendre samarretes i dessuadores, per poder recollir, de forma gratuïta, l'agenda escolar pels socis de l'AMPA, i per vendre-la a aquells alumnes, les famílies dels quals no siguin socis, per un preu de 5 €.

D'altra banda, de cara al cap de setmana, i concretament diumenge 19 de setembre, ha organitzat la Ruta de les Carboneres, de 8 km, amb la col·laboració de la Societat de Caçadors La Tórtora i l'Ajuntament. Els tiquets es vendran a un preu de 4 € fins dijous, a la farmàcia.