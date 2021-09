El conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, s'ha mostrat partidari d'apropar les vacunes als centres educatius per augmentar el percentatge d'alumnes protegits contra la covid-19, i ha dit que la mesura es podria aplicar aquest setembre.

En una entrevista a Rac1, el conseller ha precisat que Educació i Salut estan estudiant obrir punts de vacunació «a prop o dins» els centres per atendre els majors de 12 anys que encara no han demanat cita.

Un sistema que el conseller veu com una «possibilitat ferma» a replicar quan es permeti la vacunació per als infants de 5 a 12 anys. D'altra banda, respecte la immersió lingüística, ha dit que farà «el que calgui» per garantir que el català sigui la llengua vehicular a totes les aules.