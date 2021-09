Els instituts de l’Alt Empordà donaran la benvinguda al nou curs amb nous projectes. Un d’ells és l’institut de Peralada que acollirà una nova línia. El director, Rafa Gónzalez, destaca l’ampliació de professorat, encara que lamenta que l’ampliació de l’edifici s’estigui endarrerint.

A Llançà, Sergi Matarín s’estrena com a director. «Arribo amb molta il·lusió i amb ganes de canviar coses», explica convençut. Aquest any, el centre celebra el 25è aniversari i s’aniran fent actes per a la commemoració. Llançà acollirà enguany uns 450 alumnes que es volen «contents i satisfets del nou pla educatiu».

Com a principal novetat, l’ESO de les Escolàpies iniciarà el projecte IDEA. A partir del setembre, l’alumnat invertirà una hora a la setmana a pràctiques com tallers de fotografia o ioga. «Són temàtiques relacionades amb aficions del professorat per evitar quedar-nos en l’acadèmic», exposa la directora general, Roser Salip.

La jubilació de Josep Lluís Tejeda, de l’Illa de Rodes de Roses, ha fet assumir el càrrec de directora a Esther Renart, que afirma que aquest serà «un any de transició». La responsable reivindica «l’ampliació necessària del centre», perquè no hi ha espai i, alumnes de cicles han de fer activitats fora de Roses.

La Salle Figueres afronta el curs amb «la màxima il·lusió». Carles Llombart, cap d’estudis de secundària, explica que, tot i la pandèmia, l’any passat van poder seguir realitzant el projecte educatiu a l’ESO «del tot», és a dir, amb les activitats corresponents de robòtica, treball cooperatiu i educació emocional.

Les mesures per la pandèmia es mantenen durant el primer trimestre

Així ho va confirmar el conseller d’Educació, Josep González Cambray, a la roda de premsa del 30 d’agost. El principal canvi és que els alumnes vacunats amb la pauta completa no hauran de fer quarantena. A més, als patis, podran compartir espai sempre que portin la mascareta.

Tot i que el conseller va acceptar que «durant unes setmanes, hi va haver confinaments parcials als instituts», el bon funcionament dels centres va ser una gran notícia. A Peralada, on només tenien un curs i tres grups, no en van haver de confinar cap. El director, Rafa González, comenta que ara els agradaria «recuperar la normalitat amb les sortides».

El cas de Llançà va ser el dibuix de la comarca: diversos grups confinats amb professors fent classe en línia i presencial alhora. «Si aconseguim que la majoria d’alumnes estiguin vacunats, la situació serà molt favorable», defensa Sergi Matarín, director del centre.

En la mateixa línia, s’expressa Roser Salip, directora general de les Escolàpies: «Hem tingut cursos que s’han hagut de confinar dues o tres vegades, i d’aquesta manera, amb la vacunació, podran continuar venint a l’escola».

Esther Renart, de l’Illa de Rodes, recorda que «la situació pandèmica ja la vam viure l’any passat». Per això, la nova directora afirma que «aquest curs tot serà més senzill».

Tot i que en general, les mesures es mantindran a La Salle, entre les quals, les rutines de neteja i entrades esglaonades, el cap d’estudis de secundària, Carles Llombart, exposa que agrairan «poder-ne relaxar algunes».