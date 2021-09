El curs escolar 2021-2022 comença aquest dilluns a Catalunya amb una previsió de 1.561.627 estudiants matriculats en tota la formació menys l'universitària, 2.173 menys que els matriculats l'anterior, i oferint 4.479 places noves de Formació Professional (FP) per l'alta demanda que s'ha experimentat aquest estiu.

El conseller d'Educació de la Generalitat, Josep Gonzàlez-Cambray, va explicar dimecres passat en roda de premsa que "segueix la tendència demogràfica dels últims anys".

D'aquesta manera, hi ha 6.151 alumnes menys en educació infantil, amb un total de 263.323; 9.579 menys a Primària, amb 459.600 en total; i l'ESO registra per primera vegada un descens perquè compta amb 333.311 alumnes, 3.820 menys que el passat curs, mentre que FP, formació d'adults, ensenyament a distància i Batxillerat experimenten creixements.

A Barcelona ciutat, segons va detallar el Consorci d'Educació divendres passat en roda de premsa, hi ha 173.928 alumnes, 5.646 menys que el passat curs; dels quals 36.252 en Infantil, 2.272 menys; 80.031 a Primària, 2.168 menys; 57.645 en ESO, 1.207 menys.

En el global de Catalunya hi ha 1.043.573 estudiants matriculats en els ensenyaments públics (el 66,83% del total) i 470.154 a les privades (30,11%), de les quals 349.351 assisteixen a les concertades (22,37%).

Més personal

El departament ha decidit mantenir l'increment de 8.200 professionals que es va plantejar el passat curs com a reforç per la pandèmia.

A més es contracta 1.200 més, dels quals 894 són professors, 112 personal d'atenció educativa, 13 personal d'administració i servei, 98,5 professionals d'escola inclusiva i 101, docents d'unitats d'acompanyament.

En el marc del pla per preservar el benestar emocional de l'alumnat s'han afegit 101 professionals per als equips d'assessorament psicològic.

Més demanda d'FP

El departament ha creat durant l'estiu 4.479 places noves de Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM) per cobrir la "demanda excepcional" que s'ha experimentat durant aquests mesos.

A més, Gonzàlez-Cambray va sumar les més de 2.000 vacants que s'han generat després de les llistes d'espera, per llançar un total de 6.539 places ofertes i 68 grups nous.

El conseller va garantir que "cap alumne que vulgui cursar un CFGM es quedarà sense plaça" i per això s'han ofert espais il·limitats de formació a distància a l'Institut Obert de Catalunya (IOC) en els CFGM de més demanda, pels alumnes que no aconsegueixin una plaça presencial, ampliant la plantilla del centre si cal.

Mesures covid-19

En el terreny de les mesures de contenció de la pandèmia de la covid-19 a les escoles, el departament va decidir que aquest curs els alumnes d'instituts que tinguin la pauta completa de la vacunació no s'hauran de confinar si dona positiu el seu grup bombolla.

En aquest cas, els professors dels instituts hauran de seguir amb la docència presencial i "facilitar i fer possible" la simultaneïtat amb l'alumnat que s'hagi de confinar, si és que n'hi ha.

Així, es prioritza la formació "híbrida i asíncrona", pel que s'impulsarà una segona fase del Pla d'Educació Digital, que ha repartit ordinadors i mòduls de connectivitat a alumnes i professors.

A més, en espais comuns com els patis, els alumnes podran no portar la mascareta si no es barregen amb els de altres grups bombolla, de manera que es podran crear espais delimitats als patis que ho permetin per espai.

La mascareta sí serà obligatòria a l'interior de l'aula i als patis amb grups barrejats; a l'entrada dels centres es deixarà de prendre la temperatura però es mantindran les entrades escalonades i les famílies podran acompanyar els seus fills.