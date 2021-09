Cabanes compta amb una llar d’infants escola des del 2016. Parlem amb la seva directora, Mireia Peral.

Què vol dir ser una llar d’infants escola?

Els infants del primer cicle d’infantil formen part del nombre d’alumnes de l’escola, i l’equip directiu de l’escola també ho és de la llar d’infants. Una de les mestres del segon cicle d’infantil és la tutora del primer, i es coordina amb el personal de la llar, que depenen de l’Ajuntament. És una manera de facilitar l’escolaritat dels infants d’1 a 3 anys del municipi, i així aturar la possible pèrdua d’alumnes i contribuir a mantenir la vida al poble.

Com us esteu preparant per a aquest nou curs?

Amb molta il·lusió i ganes d’engegar nous projectes i planificacions, tot i que encara haurem de conviure amb la incertesa sanitària.

Quins són aquests nous projectes?

Ens hem plantejat iniciar un projecte amb Ràdio Cabanes, amb la intenció de fer una col·laboració mensual lligada a un tema treballat al centre. La ràdio és un mitjà que ens permet treballar l’expressió oral i escrita, fer treball cooperatiu, atendre la diversitat i aprendre a utilitzar diferents mitjans tecnològics, alhora que ens impliquem amb l’entorn. A més, continuarem fent projectes ja consolidats com l’hort, el projecte d’autors i il·lustradors a les aules o la setmana cultural, que aquest curs anirà lligada al món del circ.

Com definiria el centre?

Ens definim com una escola rural, cíclica, familiar i propera. Per nosaltres és important estar oberts al poble i aprofitar tots els recursos de l’entorn rural. Apostem per una educació mediambiental, participativa i plural. Entenem que és vital treballar per una educació integral dels infants en totes les dimensions de la seva personalitat i promoure que siguin persones autònomes i crítiques.