Aquest dilluns 13 de setembre s’inicia un nou curs escolar, el tercer en «l’era Covid», amb l’objectiu d’evitar que les mesures preventives afectin el dia a dia. Precisament la pandèmia va ser el motiu del descens de matrícules a les llars d’infants municipals de Figueres el curs passat, un fet que s’ha revertit. En alguns dels centres hi ha «més demanda que oferta en l’etapa dels 2-3 anys, el mal anomenat P-2», afirma Josep Alegrí, regidor d’Educació. Segons l’edil, és el resultat de «l’esforç que van fer i fan les llars, la qual cosa dona tranquil·litat a les famílies, i també demostra que aquestes segueixen creient en els seus projectes».

Les mesures han fet que les escoles hagin vist afectats els seus projectes, sobretot en no poder barrejar grups bombolla, un fet recurrent en el dia a dia de molts col·legis, com és el cas del de Cabanes. «Donem molta importància a fer activitats intercicle, i ho trobem a faltar», explica Mireia Peral, directora de l’escola.

Un nou curs que segueix la línia del passat, «ja que les directrius que se’ns han donat tenen la mateixa estructura que teníem, i no hi ha gaires novetats» expressa Albert Oliveras, director de l’escola Carme Guasch i Darné. Tot i això, s’intenta que tot funcioni amb la màxima normalitat, «complint la normativa, però que afecti el mínim possible en el dia a dia del centre», diu Aniol Alsina, cap d’estudis de l’escola de la Jonquera.

La ZER Empordà estrena equips directius, projecte i nova escola

Les escoles Tramuntana de Vilanant, mossèn Josep Maria Albert de Cistella, l’escola de Garrigàs i Tramuntana de Pont de Molins formen part de la ZER Empordà, és a dir, de les zones escolars rurals, i aquest any s’hi suma la nova escola de Palau de Santa Eulàlia. «Aquest inici de curs l’encarem amb molta il·lusió perquè ens estrenem com a equip directiu del ZER, tres dels cinc centres estrenen directora i també estrenem una nova escola», expressa Maria Antònia Barceló, directora de la ZER Empordà.

El nou projecte educatiu permetrà a aquests centres treballar sota el marc pedagògic «Mirades: una visió compartida». Barceló explica que «és un projecte transformador a escala social i educativa, que incorpora les noves mirades de la ZER i una mirada cap a l’infant». Tot plegat sense oblidar el principal tret d’identitat d’aquestes escoles: el vincle amb el territori, és a dir, «aprendre amb els recursos que ens envolten i contextualitzar tots els aprenentatges per fer-los significatius».

Les escoles rurals tampoc se salven de les mesures, la qual cosa els obliga a buscar l’equilibri entre la norma i la lògica «per poder-nos adaptar a la realitat d’una escola petita, ja que hem de complir les mateixes normes d’una escola gran en una ciutat gran», afirma la directora de la ZER Empordà. Tot i això, manifesten que aquesta situació l’han vist també «com una oportunitat d’avançar i reflexionar per adonar-nos que calia canviar, ja que el món ens està demanant una altra perspectiva i manera d’entendre i fer les coses».