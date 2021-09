Parlem amb Aniol Alsina, però des de l’Escola de la Jonquera han volgut destacar que no els agrada personalitzar perquè és una tasca en equip.

Quins són els trets d’identitat de l’Escola Josep Peñuelas del Rio?

Nosaltres tenim una frase que ens defineix: «Volem ser escola de vida i per la vida», és a dir, hi ha la part acadèmica i també s'acompanya l'alumnat en el seu creixement personal per al seu futur a la vida. A més, apostem pel treball per projectes perquè l'ensenyament no sigui parcel·lat en assignatures, sinó un aprenentatge global. Cal afegir que per sensibilitzar en la transformació social fem diferents accions solidàries amb l’Associació Somriures de Gàmbia, amb la qual estem agermanats i duem a terme el projecte El Cor del Peñuelas. I també un dels pilars és la interacció.

Com us ha afectat la Covid-19 en aquest pilar?

Hem hagut de redefinir tots els projectes, ja que ens agradava que hi hagués interacció entre alumnes de diferents classes i cursos, i no podem. Tot i això, intentem que les mesures no afectin l’essència de l’escola.

Sou Escola Nova 21, no?

Ho havíem sigut un temps. Ara, per continuar fent un treball innovador, formem part de la Xarxa de Competències Bàsiques, que depèn del mateix Departament d'Educació.

Quines novetats hi haurà aquest curs?

Entrem en el projecte Innovamat, que és una eina de treball de les matemàtiques per treballar-les d’una manera manipulativa i vivencial. Ja ho fèiem, però aquesta plataforma ens dona més recursos. A més, nosaltres ja teníem el projecte de teatre, i aquest any tindrem el suport de l’Aula de Teatre de Figueres que ens faran unes sessions. I també, des de la Granja Escola de Santa Maria de Palautordera ens faran uns tallers d’educació emocional.