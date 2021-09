La delegada del Govern a Girona, Laia Cañigueral, i el director dels Serveis Territorials d’Educació a Girona, Adam Manyé, han donat la benvinguda als 33 nous directors i directores que aquest curs 2021-2022 es posaran al capdavant d’escoles i instituts de comarques gironines.

La delegada del Govern a Girona, Laia Cañigueral, els ha donat la benvinguda i els ha agraït “el coratge d’agafar aquesta nova responsabilitat”. També ha ressaltat: “Hem aconseguit que totes les escoles comencin el nou curs amb el 100% de presencialitat, i això és gràcies a l’esforç de la comunitat educativa. Hem de posar en valor la vostra dedicació per fer que els centres siguin espais segurs, mentre seguiu vetllant per l’acompanyament pedagògic a l’alumnat”. I ha afegit: “Us animo a treballar amb passió i vocació per seguir portant l’excel·lència al nostre sistema educatiu, tindreu el Govern al vostre costat”.

El director dels Serveis Territorials d’Educació, Adam Manyé, ha destacat: “Les directores i directors dels centres educatius sou els primers representants del departament d’Educació al territori; amb el vostre lideratge potenciarem l’aprenentatge, treballeu amb humilitat i honestedat per fer-ho possible, sent conscients de fins on podeu arribar”. I ha explicat: “Una de les bases d’aquest curs és aconseguir un clima d’ordre i tranquil·litat als centres, i sou els màxims exponents perquè això passi”.

L’acte, que s’ha celebrat a l’Auditori Josep Irla de la seu de la Generalitat a Girona, també ha servit per presentar als directors i directores dels centres les unitats administratives i les persones de referència de cadascuna de les àrees dels Serveis Territorials d’Educació a Girona.