Els alumnes dels instituts catalans que tinguin la pauta completa de vacunació contra la covid-19 no s'hauran de confinar si es dona un positiu en el seu grup bombolla i s'adapta l'ús de la mascareta als patis on no es barregen grups. Ho han anunciat aquest dilluns la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, el conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, i de Salut, Josep Maria Argimon, en una roda de premsa al Palau de la Generalitat per anunciar les mesures per al nou curs escolar, que comença el 13 de setembre.

Gonzàlez-Cambray ha afirmat que aquest nou protocol de gestió de casos --segons el qual haver passat la malaltia comptarà per tenir la pauta completa-- serà "logísticament complicat a l'inici" fins que no augmenti el percentatge d'alumnes vacunats.

Segons ha detallat Argimon, en el grup de persones de 12 a 15 anys (un total de 340.000 persones) hi ha 160.000 que no han començat la vacunació, i 140.000 que únicament han rebut la primera dosi, amb la qual cosa el 13,5% té la pauta completa.

En la franja de 16 a 19 (de 320.000 persones), més de 100.000 no han començat la vacunació i 45.000 tenen inoculada la primera dosi.

Per tot això, els consellers i la portaveu han fet una crida a reprendre el ritme de vacunació "per tenir una tardor en què la covid no protagonitzi de manera negativa" les vides de tots, en paraules de Plaja.

Argimon, al seu torn, ha subratllat que la vaccinació està relacionada amb el fre de la pandèmia en l'entorn escolar: "Posar-ho molt més difícil al virus vol dir que tindrem una escola molt més segura", ha emfatitzat.

DOCÈNCIA "HÍBRIDA"

Si es dona el cas d'un positiu, els professors dels instituts hauran de continuar amb la docència presencial i "facilitar i fer possible" la simultaneïtat amb els alumnes que s'hagin de confinar.

Així, es prioritza la formació "híbrida i asíncrona", per la qual cosa s'impulsarà una segona fase del Pla d'Educació Digital, que ha repartit ordinadors i mòduls de connectivitat a alumnes i professors.

Pràcticament el 90% de professionals educatius estan vacunats, segons Gonzàlez-Cambray, que ha aclarit que a Secundària la majoria de docents no formen part del grup estable de convivència --si de cas els tutors--, per la qual cosa preveu que, si no estan vacunats, no s'hauran de confinar en la majoria dels casos.

MENYS MASCARETES AL PATI

A més a més, en espais comuns com els patis, els alumnes podran no utilitzar la mascareta si no es barregen amb els d'altres grups bombolla, per la qual cosa es podran crear espais delimitats als patis que ho permetin per espai. La mascareta sí que continuarà sent obligatòria a l'interior de l'aula i a patis amb grups barrejats; a l'entrada dels centres es deixarà de prendre la temperatura però es mantindran les entrades esglaonades.

Les famílies podran acompanyar els fills fins a l'interior del centre si respecten mesures com la distància, la higiene de mans i dur mascareta, també es podran reunir presencialment amb els professors, si bé es recomana el format telemàtic, i es permeten les festes escolars a l'aire lliure.

A més a més, s'inicia el curs amb activitats extraescolars, però es recomana que comencin a l'octubre i amb deu alumnes; així mateix, s'equiparen les mesures de l'esport escolar a les de l'esport de competició.

Per tot això, Plaja ha afirmat que "en el context actual no és prudent parlar de relaxació de mesures, sinó d'adaptació de mesures".