Moltes famílies ja estan posant en marxa la maquinària de l'inici de curs. Roba, uniformes, motxilles, llibres, material escolar... són imprescindibles per afrontar la tornada a l'escola. Però a més dels materials, la salut dels més petits també ha d'estar preparada per afrontar el nou curs. En especial, la salut visual.

Probablement, durant aquest estiu l'ús de dispositius electrònics entre els menors hagi estat més habitual del que és normal. De fet, segons dades de l'estudi AIMC Xiquets (Associació per a la Investigació de Mitjans de Comunicació), els nens espanyols passen gairebé 4 hores davant d'una pantalla durant els dies d'escola, temps que sobrepassa les 6 hores en cap de setmana. Així que el més probable és que durant les vacances el nombre d'hores s'hagi incrementat molt.

Aquest augment del temps que els més petits inverteixen en l'entreteniment digital ha fet que els seus problemes de visió augmentin i, cada vegada, a edats més primerenques. La miopia, la hipermetropia i l'astigmatisme són les patologies oftalmològiques que apareixen amb més freqüència entre els menors. La seva detecció precoç i el tractament adequat són claus per evitar problemes derivats, com ara la falta d'atenció per una mala visió que els impedeixi seguir les explicacions dels docents.

Per això, és especialment important detectar-les abans de començar el nou curs escolar.

«Mantenir una bona salut ocular és imprescindible en els nens en edat escolar ja que és essencial per a un correcte aprenentatge», assenyala el doctor Emilio Dorronzoro, cap de servei d'Oftalmologia de l'Hospital Universitari Sanitas La Moraleja.

No obstant això, no sempre és senzill detectar possibles problemes de visió sobretot en els més petits, ja que aquests no són capaços de comunicar les seves dificultats o de relacionar-les amb la vista. Per això, resulta imprescindible que siguin els pares qui, a través de l'observació, puguin detectar indicis d'una malaltia.

En aquest sentit, és possible descriure 10 símptomes que poden correspondre a problemes de visió en nens, segons el doctor Dorronzoro:

El nen entretanca els ulls o els cluca quan ha d'aixecar la vista cap a la pissarra o atendre les explicacions de professor.

Es queixa de mals de cap o visió borrosa, sobretot, a la fi de la jornada escolar o a l'hora de fer els deures.

Té massa sensibilitat a la llum i li costa adaptar la visió en els ambients foscos.

S'asseu massa a prop de la televisió.

Parpelleja amb molta freqüència i li ploren els ulls.

No enfoca la vista de manera precisa cap al que se li assenyala.

Falta d'atenció i concentració.

Gira el cap d'una manera no natural quan mira cap a algun punt concret.

Es salta paraules o lletres al llegir.

Descoordinació en el moviment dels ulls, no es mouen alineats.

Si es detecta algun d'aquests símptomes en nens, es recomana acudir el més aviat possible a l'especialista perquè pugui valorar el possible problema i tractar-lo adequadament.