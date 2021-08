La venda de llibres de segona mà ha augmentat un 628% des de maig, coincidint amb les acaballes del curs escolar, segons una anàlisi de dades de cara a la "tornada al cole", publicats aquest dimarts pel portal Milanuncios. En aquest context, la companyia ha detallat que entre setembre del 2020 i agost del 2021 s'han registrat 120.000 anuncis relacionats amb llibres de text, dels quals el 74% es publiquen en els mesos d'estiu.

Així mateix, el preu mig per llbre per a la tornada a l'escola d'aquest portal web se situa en 20,5 euros, en un mercat que assoleix un valor total de més de 2,4 milions d'euros.

Per nivells educatius, els llibres més demanats són els de Batxillerat, on les recerques es multipliquen arribant a créixer un 1.762% en els mesos previs a l'inici de curs. Segons l'OCU, aquesta és la franja en la qual són més costosos els llibres, amb una despesa anual mitjana de 230 euros per alumne.

Respecte a les diferents zones de l'Estat, la Comunitat de Madrid lidera aquest any el rànquing de les que més volum d'anuncis han registrat, seguida d'Andalusia i Canàries. Al cantó oposat se situen Navarra, la Rioja i Cantàbria.

Pel que fa al preu, Andalusia és la comunitat autònoma que major valor de mercat genera (467.000 euros). Madrid (355.000 euros) i Canàries (367.000 euros) són les altres dues comunitats on el mercat de llibres de text de segona mà genera un valor més alt.

Finalment, les eines tecnològiques més buscades són els ordinadors, seguides de les tauletes. Les recerques d'aquests productes tecnològics han augmentat un 82% des que va acabar el curs passat, segons la companyia.