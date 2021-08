Les comunitats autònomes aposten per la presencialitat en totes les etapes educatives el proper curs escolar que comença en poques setmanes amb el professorat vacunat, però discrepen en algunes mesures per evitar els contagis per covid-19, com la distància de seguretat interpersonal que s'ha de mantenir en 1,5 metres, i que es pot flexibilitzar a 1,2 metres.

Els consellers autonòmics del ram i la ministra d'Educació i Formació Professional, Pilar Alegría, es reuniran aquest dimecres 25 d'agost en una trobada de caràcter extraordinari per repassar el protocol acordat el maig passat sobre el proper curs escolar i les mesures que prenen les diferents comunitats en funció de la taxa d'incidència de covid-19, i abordar l'inici del curs escolar. Alegría pren així el testimoni de la seva antecessora en el càrrec, Isabel Celaá, que va ser la que va negociar aquestes mesures amb les autonomies abans de ser rellevada de la cartera.

En aquest escenari, les comunitats ja perfilen l'inici del curs. Andalusia, per exemple, manté els protocols que han permès «l'èxit del curs escolar que ha finalitzat, reforçant l'aposta per la presencialitat», amb mesures com una distància interpersonal d'almenys 1,5 metres de l'alumnat quan es desplacin pel centre o estiguin fora de l'aula.

A la Comunitat de Madrid els centres es mantindran oberts durant tot el curs, sempre que la situació epidemiològica ho permeti, l'ensenyament serà presencial i la distància d'almenys 1,5 metres. «Ho tenim tot preparat i una reunió amb el Ministeri el proper 25 d'agost. Tot està preparat a totes les comunitats i estem oberts a qualsevol de les seves propostes i a les del Govern d'Espanya», ha assegurat el conseller, Enrique Ossorio.

Al País Basc, ja es defineixen els protocols per tornar a classe al setembre i s'ha treballat en «diversos escenaris per veure quin és el més adequat aplicar» quan comenci el curs. Segons ha indicat el Govern autonòmic, el professorat està vacunat i l'objectiu és que el curs comenci «amb tot el percentatge que sigui possible» d'alumnes de més de 12 anys vacunats.

Catalunya no contempla cap canvi respecte al document del maig, que contenia dues idees principals: es revisa l'ús de mascareta a l'educació primària (per als alumnes més grans es manté i per als més petits continuarà sense ser obligatòria) i s'elimina la distància de seguretat a l'interior del grup bombolla. No es descarten canvis si la situació epidemiològica ho requereix.

El curs escolar a Cantàbria començarà al setembre amb un protocol «força semblant» a l'anterior. La consellera càntabra d'Educació, Marina Lombó (PRC), ha confirmat la seva assistència a la sectorial i ha dit que «no preveu» haver de fer canvis perquè s'han adoptat mesures «estrictes», que espera poder anar relaxant. De totes maneres, ha assenyalat que si es consensua alguna mesura, la comunitat la tindrà en compte.

Des de Navarra, el conseller d'Educació, Carlos Gimeno, avançava la passada setmana una proposta de protocol que assegura una modalitat educativa presencial, però crea un procediment flexible que «garantirà tornar a la normalitat si les dades epidemiològiques ho permeten».

El protocol estableix que el curs començarà a Navarra amb jornada contínua als matins en els cicles d'Educació Infantil i Primària, ESO, Batxillerat i FP a tots els centres públics i concertats. A més, Navarra mantindrà els reforços educatius aplicats aquest curs, mantenint la ràtio de 20 estudiants en Educació Infantil.

Extremadura també continuarà apostant el proper curs per la «màxima presencialitat» en tots els ensenyaments, un model que es va aplicar ja «amb èxit» el passat curs i que la regió explicarà en la Conferència Sectorial d'Educació, segons ha informat la Junta. Així, Extremadura acudirà a la reunió amb l'inici del curs escolar organitzat, per donar a conèixer el model extremeny i «oberta a arribar a nous acords».

Per la seva banda, la Conselleria d'Educació de Múrcia ha indicat que «està analitzant la Llei Orgànica amb la finalitat d'assumir els canvis mínims que exigeix en el seu ordenament jurídic». «Un exemple d'això es pot trobar en el nou decret d'escolarització en tràmit, que ha blindat la llibertat d'elecció de les famílies assumint els canvis mínims als quals obliga la LOMLOE», ha destacat.

A Astúries, la consellera d'Educació, Lydia Espina, ha confirmat que hi haurà cent per cent d'ensenyament presencial en tots els nivells educatius i ha dit que confia que el proper curs sigui «el més normal possible», perquè els nens de 12 anys ja s'estan vacunant i veu probable que al començament del curs estiguin immunitzats tots els que hagin volgut o que tinguin pautes avançades.

Respecte a la Comunitat Valenciana, el curs arrencarà amb 5.000 docents extra que s'incorporaran a les aules amb l'objectiu que l'atenció sigui "més individualitzada" mitjançant desdoblaments i codocència.

El curs començarà a la Rioja el 6 de setembre amb la previsió que els centres estiguin oberts durant tot l'any. Com a novetat, el primer dia de classe, els alumnes rebran Educació per a la Salut per possibilitar una correcta higiene de mans i respiratòria, i l'ús adequat de la mascareta.

Castella i Lleó no veu «urgent» replantejar-se tornar a les aules al setembre perquè les mesures de seguretat són «suficients», malgrat que la cinquena onada ha disparat la incidència en el grup de 12 a 19 anys. No obstant això, emplaça aquesta decisió a allò que s'adopti en la reunió del 25 d'agost. Es mantindrà una distància d'almenys 1,5 metres i serà obligatòria la mascareta des dels 6 anys.

Galícia compta amb un protocol basat en els acords aconseguits al maig i que el Ministeri va fer obligatoris amb una Declaració d'Actuacions Coordinades el 2 de juny. Així, es mantenen els 'grups bombolla' per a Primària i Infantil i la distància d'1,2 metres --anteriorment, era d'1,5-- en el cas de Secundària.

Els alumnes dels centres educatius aragonesos acudiran de manera presencial a les aules en el curs 2021-2022 i es recuperaran espais com les biblioteques i materials d'ús comú. L'ús obligatori de les mascaretes es mantindrà en interiors a partir dels 6 anys i a l'exterior, excepte en la pràctica esportiva, en jocs escolars i en classes d'educació física.

A les Canàries es reforçarà la plantilla de professorat i continuaran aplicant mesures de seguretat per fer front a la covid durant el curs 2021/22: serà obligatori l'ús de mascareta i el manteniment de la distància de seguretat i s'executaran plans específics per a transport, menjadors escolars i Educació Física.

Per la seva banda, la ministra d'Educació aposta per la presencialitat en totes les etapes el proper curs i descarta imposar als professors l'obligatorietat de vacunar-se a causa de l'elevat percentatge de docents que ho ha fet de manera voluntària. «Gairebé tots ho han fet ja voluntàriament; professors i ciutadans estan donant una imatge de total responsabilitat en el procés de vacunació», indicava Alegría en declaracions a Cadena Ser.

En relació amb el nombre d'alumnes a les aules, la ministra recordava l'esforç del curs 20/21 per a la contractació de personal docent davant la rebaixa de les ràtios educatives. Govern central i comunitats autònomes van pactar al maig recuperar les ràtios prepandèmia de cara al setembre, malgrat que el Ministeri ha demanat als governs autonòmics que mantinguin el professorat que va ser contractat de reforç.