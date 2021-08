La ministra d'Educació, Pilar Alegría, ha apostat per la "presencialitat total" a les escoles de cara al curs vinent tot i l'augment de casos de coronavirus de la cinquena onada. En una entrevista a la Cadena SER aquest dilluns al matí, Alegría ha defensat la "importància de garantir la presencialitat de tots els estudiants" i ha assegurat que "és la nostra aposta a totes les etapes". "Confiança, seguretat i tranquil·litat", ha demanat. El fet que ja s'hagi obert el torn de vacunació a menors d'edat dona "un avantatge de partida" en relació amb el curs anterior, ha afirmat la ministra, que ha descartat fer obligatòria la vacunació entre docents perquè "la pràctica totalitat" s'està vacunant.

Alegría ha afirmat que el protocol per al curs 2021-2022 que es va pactar amb les autonomies al maig "recull les mesures idònies" i ha apostat per mantenir-lo. Tanmateix, la ministra ha dit que es convocarà una conferència sectorial a finals d'agost per debatre-ho amb les comunitats.

La titular d'Educació també ha defensat les ràtios a les escoles i ha assegurat que el govern espanyol ha injectat fons "de forma molt important" perquè les comunitats puguin mantenir les mesures extraordinàries.

Sobre la LOMLOE, coneguda com a 'llei Celaá' per la seva predecessora, Alegría ha defensat la norma i ha afirmat que és una llei "garantista" amb la qüestió de les llengües vehiculars.