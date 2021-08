El Casal d’Estiu del Centre Escolar Empordà de Roses combina els jocs amb tallers d’interès relacionats amb el centre. Aquest any, les temàtiques es divideixen per setmanes. Els monitors preparen les activitats dirigides i tracten, principalment, temes d’actualitat entorn del medi ambient i situacions de caràcter social. El casal està dividit per grups d’edats i tenint en compte les franges horàries per tal de respectar els grups estables i complir amb la normativa de seguretat sanitària.

Les activitats són d’allò més estivals: piscina, tallers i sortides a peu per l’entorn, tant a la muntanya com a la platja, a més de jocs esportius... El casal, en estar situat a Roses, compta amb un espai natural proper i privilegiat: la seva platja. Cada setmana, tots els nens i nenes gaudeixen almenys un cop de la sorra i del mar de la badia.

Durant els mesos de juliol i agost, el Centre Escolar Empordà organitza un casal d'estiu obert a nenes i nenes d'entre 2 i 12 anys i aquest 2021 hi ha hagut un total de 160 inscrits

El programa d’activitats que s’ha dissenyat per als nens i les nenes inclouen els jocs esportius, les gimcanes, les estades de nit i els jocs d’aigua. A més, aquest mes s’ha preparat un lipdub que ja s’ha enregistrat en què tothom s’ha divertit d’allò més. El casal és una forma diferent de viure les vacances i l’escola és el lloc ideal perquè els participants passin un bon estiu. El principal objectiu del casal és que els nens i nenes s’ho passin d’allò més bé en un ambient molt agradable i familiar, i que d’aquesta manera puguin gaudir de l’entorn i la natura que envolta tant el Centre Escolar Empordà com Roses. El plantejament pedagògic del casal del Centre Escolar Empordà es basa en aquests aspectes: educar, potenciar la iniciativa, adquirir valors, treballar en grup, aprendre jugant, fomentar l’autonomia i aprendre a conviure, entre d’altres.