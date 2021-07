La suma de premis i reconeixements que està rebent, encara ara, l’estudiant Martí Cousillas Almar, que aquest darrer curs ha acabat segon de Batxillerat a l’Institut de Vilafant, és una clara mostra que el seu Treball de Recerca L’energia més neta: les cel·les de combustible microbianes ha causat sensació entre comunitat acadèmica nacional i internacional. Tot va començar l’abril passat quan l’Exporecerca Jove el va distingir per triplicat: Premi Extraordinari Fundació Catalunya La Pedrera, que consisteix en la participació en la Intel Isef 2021 que se celebra als Estats Units però que, a causa de la pandèmia, aquest any es fa online; premi Jóvenes Investigadores, que consisteix en l’accés a la final nacional d’una fira que es fa aquesta tardor, i premi Ciencia en Acción, que el porta a participar en un certamen a Múrcia. També va ser guardonat amb un dels primers premis Josep M. Álvarez, organitzats per Iaeden -Salvem l’Empordà.

Però n’hi ha més, Premi AMPA Institut Vilafant; menció honorífica en la 15a edició dels Premis de la Societat Catalana de Química; primer premi en la categoria de Tecnologia dels Premis Universitat Ramon Llull; primer premi en l’àmbit de ciències en la 22a edició dels Premis Consell Social de la Universitat de Girona; primer premi en l’àmbit de tecnologia en el 18è Premi Argó de la Universitat Autònoma de Barcelona; primer premi en la modalitat de química en els Premis UB-Santander de la Universitat de Barcelona, i primer premi en els XV Premis en Enginyeria i Matemàtiques Aplicades de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona.

