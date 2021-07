La vintena de membres del Casal d’estiu de Viladamat, d’edats compreses entre els tres i els onze anys, ha aprofitat per pintar un mural en què reivindiquen els drets dels infants i conscienciar per aquest sector de la societat. El casal realitza activitats noves cada estiu i aquest ha tocat això. Quan comenci el curs escolar 2021-2022, trauran conclusions de com ha reaccionat el poble davant d’aquest mural.