L'Ajuntament de Figueres ha obert la convocatòria perquè els estudiants que s'han de desplaçar fora de la ciutat puguin adquirir uns abonaments per al transport públic. El tràmit es pot formalitzar fins al 16 d'agost. Cal presentar la documentació a l'OMAC o per registre telemàtic per obtenir una ajuda de fins a un 40% de l'import dels abonaments utilitzats el curs 20/21, ja sigui per a l'alta velocitat, el tren convencional o l'autobús de línia.