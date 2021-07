La comunitat educativa de l'escola Carme Guasch de Figueres ha fet públic un comunicat on mostra la seva postura sobre el recent reobert debat sobre la ubicació del nou centre. Consideren que fa massa anys que es discuteix sobre això i que el debat "està superat", ja que s'ha fet anteriorment nombroses vegades. L'última al ple de l'octubre de 2020, amb la modificació del planejament urbanístic, una modificació per la qual "cap membre de la comunitat educativa va formular al.legacions", recorden.

Lamenten que ara que les administracions s'han posat d'acord en tirar-ho endavant, reobrir el debat "farà perdre el projecte que ara ja està pressupostat i, a més, suposarà allargar un bon grapat d’anys més la precarietat". Després de més de 15 anys en barracons.

Primer van ser els equips directius de 15 centres educatius de la ciutat que van demanar la revisió de la ubicació definitiva de l'escola. Des de l'AMPA del Carme Guasch van recordar la necessitat que tenen d'una nova escola i van reiterar la seva satisfacció per desencallar "per fi" el projecte.

Després, les famílies de la majoria d'aquests centres van donar suport públicament al text que havien escrit les seves direccions i inclús van enviar una carta a l'alcaldessa.

Ara, la comunitat educativa del Carme Guasch vol deixar clara de nou la seva postura i diu "prou! Fins aquí hem arribat! Mereixem una escola digna i sense més demora ja!". A més, volen mostrar el rebuig en "l’estigmatització de què la construcció de l’escola serà un problema insalvable per a l’educació de la ciutat". Defensen que han intentat oferir una educació significativa i de qualitat "en unes condicions d’anormalitat, i podem dir, amb orgull, que n’estem més que satisfets".

Per una altra part, entenen que "hi ha una evident problemàtica socioeducativa a la ciutat de Figueres" però tenen clar "que emana de circumstàncies que van més enllà de la vessant, simplement, educativa". I reivindiquen que la ciutat "ha de ser capaç de cercar els mecanismes adequats per tal que la situació de Figueres, per una banda, i la construcció de l’escola, per l’altra, no frustrin la construcció d’una infraestructura necessària, durant molt temps reivindicada, i esperada amb paciència".

En aquest sentit remarquen que "tant de bo s’haguessin posat d’acord les comunitats educatives per solucionar, molt abans, les mancances en equipaments educatius de la ciutat, de forma constructiva i propositiva". Famílies i professionals de l'escola Carme Guasch creuen que el debat, "ara, amb els termes que es planteja, està fora de lloc i és extemporani".