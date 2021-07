Després de trenta-sis anys, el mestre i director de l'escola de Pau, Joan Clotas, s’ha jubilat. Dimecres passat, tota la comunitat educativa, exalumnes, veïns i veïnes, i membres de l’Ajuntament de Pau, van celebrar un acte de comiat al “Mestre” al pati de l’escola. Joan Clotas va arribar cap a les 19 h del vespre a Pau, convocat a una reunió amb l’AMPA, l’Ajuntament i la futura nova direcció del centre. Al pati de l'escola, però l’esperaven més d’un centenar de persones per a agrair-li la feina feta durant el seu llarg recorregut al centre, sense que ell ho sabés.

Un enorme aplaudiment a l’arribada de Clotas va ser l'inici d’emotius actes i parlaments. El pati sencer va cantar al ritme de Doctor Prats, amb lletra adaptada i dedicada al Mestre. L’alcalde, Pere Maluquer, va agraïr la dedicació als nens i nenes de Pau durant aquest temps, i la mestra, Mireia Company, que agafa el relleu en la direcció del centre, va dedicar unes emotives paraules a Joan Clotas.

Seguidament, es van presentar totes les promocions des del 1985-86 fins a l’actual, de les quals cada exalumne portava un dorsal amb el seu any i feia entrega d’una peça d’un puzle al Mestre. La família de Clotas el va ajudar a construir la imatge. Un cop fet el puzle, es va poder veure la imatge de l’escola i un conjunt de paraules que descriuen el Mestre, segons els assitents.

A continuació, va ser el torn de la presidenta de l’AMPA, que també va agrair la tasca desenvolupada pel mestre, i va iniciar l’entrega de regals del claustre i alumnes d’enguany. Educació Infantil li va regalar un vídeo de 23 minuts, on diverses persones recorden i agraeixen els moments viscuts amb el Mestre; Cicle Inicial li va fer entrega d’un scrapbook, amb un recull de fotografies, imatges i dibuixos de tothom que va voler participar; Cicle Mitjà li van donar la lletra de la cançó emmarcada; i els alumnes de Cicle Superior li van regalar una canya i un carret per la seva nova etapa de jubilat. Per acabar, es va destapar una placa homenatge a l’entrada de l’escola amb la mateixa imatge del puzle.

Joan Clotas es va mostrar profundament agraït i emocionat per l’acte. “És un dels millors regals que m’han fet a la meva vida”, va afirmar. El Mestre també va demostrar satisfacció per la situació i ambient generat al centre i per l’estimació que ha rebut del poble de Pau.