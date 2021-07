Des de l'AMPA de l'escola Carme Guasch i Darné volen reiterar la seva satisfacció per la ubicació definitiva de la nova escola, responent així al comunicat que de forma unànime van signar quinze centres educatius de Figueres. "Per nosaltres és diferent el fet d’analitzar la problemàtica educativa que té la ciutat de Figueres amb la construcció de l'escola", indica la tresorera de l'AMPA de l'escola Carme Guasch, Natàlia Salleras. Entenen i estan d'acord amb cercar un consens de ciutat per resoldre la problemàtica educativa que es pateix a la ciutat però assenyalen que "entenem que construir l’escola en un lloc o un altre no farà que se solucioni aquesta problemàtica".

Les mares i pares de l'alumnat de l'escola recorden la quinzena d'anys que porten en un centre de mòduls i la dificultat que això comporta en nombroses ocasions, com s'ha demostrat amb la situació de la pandèmia. "Hem sigut l’única escola que ha hagut de demanar espais externs", lamenten. És per això que ara celebren que es desencalli aquesta situació i l'escola de rajol estigui més a prop, "pensem que és de rebut que per fi les administracions s’hagin posat d’acord i deixem enrere els barracons", declaren des de l'AMPA.

En aquest sentit, reconeixen que els hi ha sabut "greu" el contingut del comunicat fet pels seus companys de la resta de centres de la ciutat. "Ens hagués agradat que si s’hagués hagut de fer més debat, s’hagués fet amb més temps. Dir això ara ens assembla que és com molt tard, just en el moment que s’ha aprovat el projecte", diuen. "Com més consens tinguin les coses millor però pensem que ja és hora de la nova escola", afegeixen.