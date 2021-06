L’institut Alexandre Deulofeu de Figueres és contundent quan denuncia que «és vergonyós i desconcertant que l’administració pública permeti i promogui la discriminació entre centres d’un mateix municipi». I justifica aquesta denúncia amb el següent argument, que ha fet públic a través d’un comunicat: «Fins al 2017 tots els instituts públics de Figueres tenen categoria de màxima complexitat atenent a la realitat social de la ciutat. En la revisió duta a terme aquell any, dos d’aquests centres –el nostre inclòs– van passar a ser d’alta complexitat. Això va suposar una reducció considerable dels recursos humans i materials destinats al centre. Malgrat la reiterada petició dels criteris objectius que van motivar aquella decisió, la resposta obtinguda va ser nul·la i l’institut va haver d’assumir forçosament la nova situació. Enguany, contra tot pronòstic, i davant de la nostra perplexitat, se’ns comunica amb un correu electrònic que la nostra complexitat s’ha reduït i que el nostre centre passa a ser considerat de complexitat mitjana».

El claustre de l’institut Alexandre Deulofeu es va reunir el 25 de juny per tractar aquest canvi de classificació i va acordar expressar per unanimitat «el seu total rebuig a la reducció injusta i injustificable del grau de complexitat del centre i denunciar la retallada encoberta de recursos que aquesta decisió comporta». Així mateix, l’institut figuerenc «exigeix» que es reconsideri la classificació en termes de complexitat del centre i s’ampliï la dotació de professorat i de recursos en consonància amb la seva realitat de màxima complexitat. «Som un centre públic i, com a tal, hem de garantir el dret a l’educació de qualitat i vetllar en tot moment per l’equitat, la inclusió i la igualtat d’oportunitats del nostre alumnat», conclouen els representants del Deulofeu.