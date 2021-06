La llotja de peix de l’Escala va acollir, fa uns dies, el lliurament dels premis del concurs La Mar de Net, una iniciativa impulsada pel sector pesquer català, coordinada per la Federació Territorial de Confraries de Pescadors de Girona, amb la col·laboració de la Fundació per a la Creativació. Hi van assistir la subdirectora de la direcció general de Pesca i Afers Marítims, Àngela Seira; els alcaldes de l’Escala i Palamós, Víctor Puga i Lluís Puig, i el representant de la Federació Territorial de Confraries de Pescadors de Girona, el pescador Toni Falcó.

Un total de 611 alumnes d’onze escoles de l’Alt i el Baix Empordà i la Selva han participat en aquest concurs. Els estudiants, que cursen entre 3r i 6è de primària, van aportat idees innovadores, respostes o solucions a la problemàtica de la gran quantitat de plàstics que arriben al mar. D’aquí han sorgit propostes tan singulars i realment aplicables com les dues que finalment han estat premiades: uns contenidors amb sensors en el marc d’una campanya de sensibilització, de l’escola Carrilet de Palafrugell, o la substitució de les ampolles d’aigua de plàstic del menjador escolar per gerres de vidre, una acció derivada d’un estudi de la petjada ecològica que es genera al centre, duta a terme per l’escola Vila-Romà de Palamós.

Aquesta i altres propostes que s’han presentat a la cloenda del programa formen part de la primera experiència de portar el projecte Pesca Neta a les aules, apostant per incentivar la creativitat dels alumnes per enginyar solucions realistes i efectives per combatre la problemàtica dels residus marins.