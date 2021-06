31.531 estudiants han superat les proves d’accés a la universitat (PAU) de la convocatòria ordinària d’enguany, el que significa el 96,77% de l’alumnat que va realitzar les proves els dies 8, 9, 10 i 11 de juny (94,48% el 2020). Dels 39.174 estudiants presentats, 32.583 es van examinar de la fase general i 6.591 només de la fase específica. La nota mitjana global de la fase general de PAU ha estat de 6,848 (6,616 el 2020).

Pel que fa a l’alumnat procedent de segon de batxillerat, un total de 30.870 (97,35%) podran accedir el pròxim curs 2021-2022 a la universitat. La nota mitjana de PAU (fase general) d’aquests estudiants ha estat de 6,862 (6,633 el 2020) mentre que la nota mitjana de l’expedient de batxillerat ha estat de 7,66 (7,53 el 2020). Pel que fa a la nota mitjana d'accés a la universitat, que es calcula en base al 60% corresponent a l’expedient de batxillerat i el 40% restant a la nota de la fase general de les PAU, ha estat de 7,342 (7,171 el 2020).

Dels 6.595 estudiants que només s’han examinat de la fase específica, 2.683 aprovats procedeixen de batxillerat i 2.752 de cicles formatius de grau superior (CFGS). En aquests dos col·lectius d’alumnes es consideren aprovats si han superat amb una nota igual o superior a 5, alguna de les matèries a les quals s’han presentat. El percentatge d’aprovats ha estat del 89,17% en el cas d’alumnes de batxillerat i del 76,83% en el cas d’alumnes de cicles formatius de grau superior (CFGS).

En un segon any marcat pel context derivat de la Covid-19, el secretari general del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), Josep Ribas, ha destacat que “els resultats PAU de la convocatòria ordinària avalen una vegada més la fortalesa del sistema com a mecanisme per regular l’accés i l’admissió a la universitat, i mostren l’adequació i encaix entre el batxillerat i els exàmens proposats.”

Ribas ha subratllat igualment “l’eficiència de les mesures organitzatives, que junt amb la flexibilitat de les mesures acadèmiques aplicades en els exàmens han permès, un any més, superar amb èxit una situació molt complexa per a tothom per culpa de la pandèmia.” En aquest sentit, el secretari general del CIC ha volgut agrair “l’actitud responsable de tot l’estudiantat que amb la seva conscienciació i col·laboració ha ajudat a garantir l’èxit en el desenvolupament sense incidències de les proves.”

Resultats globals PAU 2021 (Fase general)

Matriculats: 795

Presentats:583

Aprovats:531

% Aprovats/Presentats: 96,77%

Mitjana expedient (aprovats): 7,64

Mitjana PAU (aprovats): 6,848

Mitjana accés (aprovats): 7,325

Notes més altes

En aquesta convocatòria la nota PAU més alta és d’un 9,90. Aquesta màxima qualificació ha estat obtinguda per cinc noies i dos nois, que han estudiat en cinc centres públics i dos concertats: Institut Lauro (Les Franqueses del Vallès), Institut Jaume Balmes (Barcelona), Escola Sant Josep (Sant Sadurní d’Anoia), INS La Bisbal (La Bisbal d'Empordà), Escola Mare de Déu de la Salut (Sabadell), INS Els Planells (Artesa de Segre), Institut Julio Antonio (Móra d’Ebre).

Enguany hi ha 1.242 alumnes (1.028 el 2020), 794 noies i 448 nois, que rebran la distinció que atorga el Govern de la Generalitat als estudiants amb una nota igual o superior a 9 en la fase general de la PAU. Els distingits rebran del Govern de la Generalitat un diploma acreditatiu.

En el moment de la consulta dels resultats ja es pot descarregar el document personal acreditatiu de les qualificacions dotat amb un codi segur de verificació. Aquest document és necessari per formalitzar la matrícula universitària, un cop s’hagi fet l’assignació de places. En el Portal d’Accés a la Universitat es pot formalitzar la preinscripció universitària fins el dia 1 de juliol.

Resultats d’altres proves d’accés a la universitat

Després del procés de revisió, en els resultats definitius de les proves d’accés a la universitat per als majors de 25 anys, en la convocatòria d’enguany un 42,44% de les persones presentades (2.215) han superat la prova (36,16% al 2020). Del total d’aptes (940), 467 són dones i 773, homes. La nota mitjana (fase general i fase específica) ha estat de 6,388. En les proves per als majors de 45 anys, el total d’aprovats és de 321 (220 homes i 101 dones), xifra que representa un 63,82% de les persones presentades (58,97% al 2020). La nota mitjana obtinguda ha esta de 6,513.

Prova d’aptitud personal (PAP) per als graus en Educació

També amb resultats definitius, un total de 2.284 estudiants (489 homes i 1.795 dones) han superat la prova d’aptitud personal (PAP) per accedir als estudis en Educació infantil i primària (2.571 al 2020). Pel que fa al percentatge apte/presentat, ha estat del 53,92% (63,31% al 2020).