L’escola Came Guasch i Darné va néixer el 2006 com a CEIP Nou aprofitant els mòduls prefabricats de l’Institut Olivar Gran quan aquest va estrenar el seu edifici a l’inici del curs 2006-2007. El primer curs de la nova escola va començar amb dos grups de P3 i quatre mestres. Cada curs va anar creixent fins al curs 2014-2015, quan va arribar a completar tots els grups de primària. Sempre i fins a l’actualitat, amb barracons, com s’anomenen habitualment, però amb un projecte educatiu d’un alt nivell pedagògic que superava els entrebancs de la provisionalitat de les instal·lacions.

L’escola Carme Guasch i Darné, nom que el consell escolar del centre decidí posar-li, escollint un nom de dona amb els dos cognoms, patern i matern, està ubicada prop de dues altres escoles, la Joaquim Cusí i l’Amistat. En un radi de 1.000 metres hi ha ubicades tres de les deu escoles de la ciutat. Per quin motiu?

Senzillament, perquè es va decidir que el CEIP Nou, com se l’anomenà inicialment, arrenqués a les instal·lacions que deixava l’institut Olivar Gran. Es tractava d’un emplaçament provisional fins que es construís l’edifici en un altre punt de la ciutat, amb l’objectiu que la distribució dels equipaments escolars fos equilibrada i de fàcil accessibilitat per a tothom.

On vam decidir que havia d’anar l’edifici del CEIP Nou, de seguida batejat com a escola Carme Guasch? Doncs al costat de l’Institut Alexandre Deulofeu. Per la senzilla raó que els barris del sector oest de Figueres pateixen un important problema en l’escolarització. L’escola del barri, la Pous i Pagès, amb un cent per cent de fills de la immigració extracomunitària i de la comunitat gitana, és el referent màxim de la segregació escolar a la ciutat.

La segregació escolar és l’origen d’absentisme, fracàs i abandonament escolar. L’èxit escolar implica combatre la segregació i afavorir la mescla d’alumnes. La transformació i la regeneració del sector ha d’anar acompanyada d’una segona escola pública. Quan es va crear el CEIP Nou, la voluntat era ubicar la construcció de l’escola, precisament, en aquest sector per combatre els efectes de la situació escolar que continua persistint.

Un dia clau

El 7 d’abril de 2006 va ser una data clau. Una reunió a l’alcaldia amb l’empresari i promotor immobiliari Antoni Conesa, acompanyat de l’advocat Jaume Torrent, va concloure de manera positiva en tancar diversos acords urbanístics, fins aleshores encallats.

Davant el resultat positiu de la reunió, vaig considerar que era el moment oportú per demanar-li una cessió anticipada dels terrenys del costat de l’Institut Deulofeu, que formen part d’un pla parcial, amb l’objectiu de construir-hi la nova escola i, al mateix temps, una ampliació del mateix institut. Vam tancar l’acord i en Jaume Torrent va sortir de la reunió amb l’encàrrec de redactar el conveni.

La mort d’Antonio Conesa

Sortint de la reunió, Antoni Conesa va anar directament cap al circuit de Montmeló per gaudir d’una de les seves aficions, els cotxes. El Circuit de Barcelona-Catalunya ofereix als aficionats al món del motor la possibilitat de realitzar tandes privades i ser els protagonistes de la pista. Aquest dia la mala sort es va encebar amb l’Antoni Conesa. Va patir un greu accident que li provocà la mort al cap de sis dies. Després del seu funeral, el 15 d’abril, a la parròquia de Sant Pere, en les converses que es feien al carrer, en un grup al meu costat vaig escoltar aquestes paraules: «Abans d’anar al circuit va tenir una reunió molt tensa i va agafar una forta emprenyada». L’única reunió que mantingué va ser amb mi a l’alcaldia i, com he explicat, el resultat va ser altament positiu amb els acords tancats, després d’un diàleg distès amb una actitud afable de tothom. Les llegendes urbanes, una tergiversació de la realitat.

Conveni pendent

El conveni per a la cessió anticipada dels terrenys no es va poder signar per un nou entrebanc que sorgí, derivat del llegat hereditari no resolt en el meu darrer any com a alcalde. Després, la situació de l’escola Carme Guasch és coneguda per tothom. Han passat quinze anys. Aviat es començarà a construir l’edifici en el mateix sector on és actualment, arran del conveni entre l’Ajuntament i el Departament d’Educació, que comportarà una distribució desequilibrada de les escoles públiques a la ciutat.