L‘Ajuntament de l’Escala ha lliurat els Premis Pilar Pellicer i Parals, que eren la primera edició i que ha creat l’àrea d’Educació de l’Ajuntament amb la voluntat de fomentar la recerca relacionada amb el municipi entre els estudiants dels centres escolars escalencs.

S’hi podien presentar alumnes de darrer curs de primària, secundària i batxillerat i en total s’han rebut 29 projectes.

Els guanyadors han estat, en el Premi Escola L’Esculapi (6è primària), Jordi Llach i Inés Colell, amb el projecte «Josep Esquirol». Premis Escola Empúries (6è primària), amb primera posició per a Luís Mauricio, Nadia Bounoua i Maria Berja amb el projecte «Les escoles». Segona posició per a Karen Saiz, Alba Pérez i Andrea Ramió amb el projecte «Festes i tradicions». Premi 2N de batxillerat per a Emma Gasull amb el projecte «Modificació del planejament del nucli de Ventalló».

El premi per al darrer curs de secundària ha quedat desert i s’ha decidit entregar un segon premi a l’escola Empúries.

El jurat ha destacat la qualitat dels treballs presentats. L’alcalde Víctor Puga remarcava la voluntat municipal de «continuar incentivant la recerca en l’àmbit local» i agraïa la implicació dels diferents centres.