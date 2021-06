El projecte Compartim-la és una nova proposta de voluntariat basada en donar suport als alumnes del primer cicle d’ESO dels instituts públics del districte de Ciutat Vella de Barcelona en l’aprenentatge de la llengua i la cultura catalanes. L’objectiu de la proposta és ajudar als estudiants en situació vulnerable (risc de pobresa, exclusió social o acadèmica) a dominar el català i funcionarà com unes classes de reforç corrents.

Les sessions les realitzaran un grup de 15 voluntaris i voluntàries, en la primera prova pilot del projecte que començarà a principis d’octubre i s’allargarà fins el mes de maig. El programa és obert a tots aquells alumnes i exalumnes de la Universitat Pompeu Fabra que hi estiguin interessats, que poden inscriure-s’hi de forma gratuïta abans del 15 de setembre. Posteriorment, se’n farà una selecció perquè acabin sent 15 voluntaris. Les classes, d’una hora setmanal, tindran lloc a les aules dels centres adscrits, amb un nombre reduït d’alumnes.

Compartim-la és una proposta ideada per Marc Jodar, estudiant de Ciències Polítiques a la UPF, apassionat de l’educació, que amb el suport de la UPF Solidària, el SACU i UPFGrade, ha desenvolupat el projecte. Jodar considera que «a la ciutat de Barcelona no hi ha pròpiament un programa com aquest», i per aquest motiu pensa que és aquest fet el que el diferencia de la resta. Si bé és cert que hi ha una gran quantitat de voluntariats, ONGs i associacions, aquest format a la capital encara no existeix.

El Consorci d’Educació de Barcelona col·labora amb el programa, i formarà els voluntaris i voluntàries abans d’iniciar l’activitat per tal de poder seguir setmanalment la tasca d’aquests. A més de la formació, els voluntaris rebran dos crèdits de la Universitat Pompeu Fabra, en cas de ser-ne alumnes, a banda d’un reconeixement de voluntariat a partir del Consorci que es podrà incloure al Curriculum Vitae.

Marc Jodar confia en el projecte, i defensa que «pot funcionar més enllà de la prova pilot, fins i tot, a la resta d’instituts de Catalunya». A més, considera que la feina d’aquests voluntaris és i serà una tasca útil, i espera que el Compartim-la no només vagi bé i ajudi els estudiant en situació vulnerable, sinó també que els voluntaris s’hi sentin còmodes i adquireixin un compromís setmanal que els faci gaudir. Com qualsevol projecte actual, ja té compte d’Instagram.

Un apassionat de la política, de la història i de la sociologia

Marc Jodar estudia segon de Ciències Polítiques i de l’Administració a la Universitat Pompeu Fabra i també segon de Relacions Internacionals a la Universitat Oberta de Catalunya. Assegura que sent passió pel món de la política, així com per la història, la sociologia i les relacions internacionals. També guarda una estreta relació amb el món de la docència, al món acadèmic, i és per això que conjuntament amb els seus ideals polítics va tenir la idea d’iniciar el programa de voluntariat Compartim-la, que barreja la solidaritat col·lectiva entesa en aquest cas com la coneixença de la nostra llengua per a una millor inclusió de col·lectius vulnerables. Abans d’anar a la universitat, Marc Jodar va estudiar a l’Institut Ramon Muntaner de Figueres, i la primària la va cursar a l’Escola Sant Pau. «Guardo molt bon record de les dues etapes i sobretot contacte amb molta gent d’ambdós centres », afirma.